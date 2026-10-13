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雞蛋買回家不要洗 專家曝關鍵原因 散蛋保存多1動作可放心

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
無論是洗選蛋或非洗選蛋，建議不要清洗，直接放入冰箱保存。聯合報系資料照
無論是洗選蛋或非洗選蛋，建議不要清洗，直接放入冰箱保存。聯合報系資料照

不少民眾好奇，雞蛋買回家，需不需要清洗？農業部透過食農教育資訊整合平台表示，無論是洗選蛋或非洗選蛋，建議不要清洗，直接放入冰箱保存。

至於雞蛋不可用水洗的原因？農業部表示，若為洗選蛋，其已經過專業洗選，雞蛋是乾淨的，可以直接入冰箱保存。若為非洗選蛋，因雞蛋表層有保護層，可防止微生物汙染雞蛋。若在家用水洗，因家裡沒有像洗選蛋廠的專業清洗流程，不僅無法真正把蛋洗乾淨，有可能破壞蛋殼保護層，貯存期間有可能微生物生長而發生黴斑。

若於市場購買散蛋，農業部表示，應挑選蛋殼完整且乾淨無髒汙雞蛋，回家後可用乾淨軟布輕輕擦拭後，置入冰箱保存，不可用水洗。

此外，若是雞蛋中有紅紅的血漬或黑點，農業部表示，那些是母雞在排卵過程中血液或上皮組織移至蛋黃或蛋白處，並隨著蛋的形成而包覆在蛋內，稱之為血斑蛋或異物蛋，此類蛋種都為異常蛋。雖然為異常，並不影響食品安全，但會影響保存期限，少數發生，並於CAS洗選蛋標準中應予剔除。

農業部表示，一般消費者最常遇到的異常蛋狀況是，因運輸而造成的裂殼蛋，因裂痕而於貯存期間受微生物黴斑汙染所致，稱之為黴斑蛋，這類的蛋則是建議不要食用。

雞蛋 洗選蛋 農業部

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