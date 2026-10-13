北投今晨16.8度 吳德榮：全台晴熱東偶雨 這天再迎秋老虎

今晨各地晴朗，花東有稀疏低雲。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，因輻射冷卻作用，平地最低氣溫為台北市北投區16.8度，其次是新北市石碇區17.0度、基隆市七堵區17.3度，各地區平地最低氣溫約在17至21度。

今天水氣少，各地晴朗穩定，白天暖熱、早晚涼。吳德榮說，午後南部、東南部山區偶有局部短暫雨的機率。今天北部17至33度、中部20至35度、南部21至35度、東部19至34度。

他說，明天、周四東側海面水氣略增，大台北東側、東半部雲量稍增，有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。北台高溫微降，南偏熱，各地早晚涼。周五至下周一東側水氣漸減，東半部多雲時晴，偶有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大，為秋老虎型態。

關於颱風消息，吳德榮表示，中颱小熊在日本東方海面，強度減弱中，向東北加速進行，兩天內變性為溫帶氣旋。各國模式模擬顯示，下半周關島東方海面有熱帶擾動發展，其未來行徑大多在日本南方海面，向東北大迴轉；但各國模式有分歧，且持續調整，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。