聽新聞
0:00 / 0:00

台灣不下雪、滑雪傷患卻暴增！台北榮總開特色門診 患者已突破600人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，滑雪運動傷害以膝蓋來說，多見內側副韌帶扭傷，此時應給予積極治療，讓傷勢獲得緩解、復原。記者沈能元／攝影
台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，滑雪運動傷害以膝蓋來說，多見內側副韌帶扭傷，此時應給予積極治療，讓傷勢獲得緩解、復原。記者沈能元／攝影

台灣民眾喜歡滑雪，常特地到日本、南韓、澳洲等地滑雪，目前全國滑雪人口已突破4萬人，並以每年15%至20%的速度成長。台北榮總秉持著支持發展特色醫療，今年6正式成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針對滑雪受傷患者開設的門診，即便滑雪門診未開診前已累積400多名患者，開診至今患者已累積至600多人，可見滑雪受傷民眾對於醫療仍有迫切的需求。

台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強自2023年開始收集滑雪傷患治療、診斷等相關資料，希望針對滑雪傷患多做一點什麼，讓患者盡速找到合適的治療，而向醫院爭取下開設滑雪醫學門診。他說，95%滑雪受傷患者都是在國外受傷，幾乎都是在日本、南韓等，而出國滑雪的民眾即使受傷後，高達八成寧可繼續滑雪，不願意終止行程，提早返國接受治療，常是等到行程的最後一天，才搭機返國。

這時，患者來到門診就醫，已不是骨折、肩關節脫位等急性治療，多半是「忍了一陣子」還在疼痛的患者。「發展亞急性的治療，應是台灣這個沒真雪滑雪場的國家，所應注重的。」楊怡強指出，亞急性的治療又以復健科最為合適，可以讓喜歡滑雪的人、選手趕快回復、可以回到場上運動。

滑雪玩法多樣，從雙板、單板到 carving、freestyle，甚至流行的「平花（Ground Tricks／Gratori）」風格，各自可能帶來不同的傷害模式。門診觀察，滑雪受傷就醫患者，常見四肢摔傷、撞傷，而雙板常見前十字韌帶撕裂，單板則易發生手腕骨折、尾椎挫傷及腦震盪。以膝蓋來說，多見前十字韌帶、內側副韌帶，此時給予積極治療，讓傷勢獲得緩解、復原。

其實，門診就醫患者是不分季節的。楊怡強說，如滑雪玩家在台灣春夏時可能到澳洲滑雪，冬季時民眾多到日韓滑雪，或是旅居海外者可能在當地滑雪受傷，並已成為慢性舊傷而返國就醫，一年四季都會收治病人，但其中秋季仍是較少，可能正處在換季之中。但臨床觀察，後疫情時代滑雪受傷就醫人數較疫情前增加3倍，可見滑雪醫療需求屢日俱增。

臨床曾收治一名滑雪單板的平花玩家，去年3月在雪地跌倒後導致膝蓋積水、內側髕骨股骨韌帶撕裂傷、多處韌帶不穩定等傷勢，經精準軟組織超音波檢查後進行增生療法注射治療，並配合積極復健合併回場測試，目前已於回場繼續訓練，期待獲得佳績。

楊怡強說，為了解患者復原情形，目前也引進下肢測力板(force plate)，當患者復健治療完成後，將採測力板測試，讓患者跳動測試下肢的發力大小以及速度等，分析下肢離心落地與單腳起跳能力，將下肢的力量量化，了解患者的復原情形，協助選手重新回到賽場，期望與滑雪協會等運動員組織合作，成為台灣滑雪及板類運動最堅強的醫療科技後盾。

北榮復健醫學部主治醫師楊怡強2024年1月至日本白馬滑雪村與群山合影。圖／楊怡強醫師提供
北榮復健醫學部主治醫師楊怡強2024年1月至日本白馬滑雪村與群山合影。圖／楊怡強醫師提供

台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，為了解患者復原情形，目前引進下肢測力板(force plate)，當患者復健治療完成後，將採測力板測試，了解患者的復原情形。記者沈能元／攝影
台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，為了解患者復原情形，目前引進下肢測力板(force plate)，當患者復健治療完成後，將採測力板測試，了解患者的復原情形。記者沈能元／攝影

北榮復健醫學部主治醫師楊怡強於2024年3月前往日本湯澤神立滑雪場夜滑至午夜。圖／楊怡強醫師提供
北榮復健醫學部主治醫師楊怡強於2024年3月前往日本湯澤神立滑雪場夜滑至午夜。圖／楊怡強醫師提供

台北榮總秉持著支持發展特色醫療，今年6月正式成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針對滑雪受傷患者開設的門診，由復健醫學部主治醫師楊怡強開設。記者沈能元／攝影
台北榮總秉持著支持發展特色醫療，今年6月正式成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針對滑雪受傷患者開設的門診，由復健醫學部主治醫師楊怡強開設。記者沈能元／攝影

滑雪 患者 復健

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

骨痛、貧血、高血鈣、腎衰竭 侯信安：當心多發性骨髓瘤四大警訊

北市14國中生誤把油桐花果實當杏仁 收治醫院曝「最多吃8顆」需住院

國人重大傷病總領證數突破110萬 安達人壽推市面少見美元重大傷病險

美沙冬門診視察引隱私疑慮 衛福部長籲避免標籤化

相關新聞

日夜有溫差！明晨輻射冷卻影響「下探16度」 周三起北東降雨機率增

明天各地依然為晴到多雲的好天氣，但清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫下探至16、17度，中央氣象署預報員張承傳表示，周三起東北季風增強，北東降雨機率增加，溫度也會略降；另外，關島附近海面有帶擾動發展，接近周末的時候擬增強為颱風「薔琵」。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

因應鐵路人員升資考試…台鐵11月9日停駛異動83列車 集集線公路接駁

考試院「115年交通事業鐵路人員升資考試」將於11月7日至9日舉行，台鐵公司報考司機員共328人，考試期間影響乘務人力，經調整例假、人力及優先停駛貨物列車等措施後，預計影響乘務人力約60人。台鐵公司表示，11月9日將停駛12列對號座列車、53列非對號座列車，以及18列區間調整行駛。

國人每天鈣攝取量僅達標一半…營養師揭5大補鈣食物 不喝牛奶也有選擇

國人普遍鈣質攝取不足，根據國民營養健康狀況變遷調查，19至64歲成人每天鈣攝取量約505至566毫克，僅達每日建議攝取量1000毫克的一半左右。營養師提醒，鈣質不足並非老年人才需要擔心，長期攝取不足可能增加骨質流失及骨質疏鬆風險，想要預防骨鬆，應從年輕時就開始「存骨本」。

吃蛋不只補蛋白質！護眼、健腦還有5大好處 營養師揭膽固醇迷思

雞蛋是日常不可或缺的食材，不僅價格親民、料理方便，但一想到膽固醇，許多人仍擔心吃太多會讓血脂飆高，甚至刻意只吃蛋白、不吃蛋黃。聯青診所營養師徐景宜表示，雞蛋是優質蛋白質來源，除了蛋白質，還富含膽鹼、卵磷脂及多種維生素。

第36屆醫奉獎─個人獎之7 陳楷琳43年歲月奉獻給異鄉土地

這是一個來自菲律賓，落腳在埔里，溫潤無聲的醫病陪伴故事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。