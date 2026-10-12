台灣不下雪、滑雪傷患卻暴增！台北榮總開特色門診 患者已突破600人

台灣民眾喜歡滑雪，常特地到日本、南韓、澳洲等地滑雪，目前全國滑雪人口已突破4萬人，並以每年15%至20%的速度成長。台北榮總秉持著支持發展特色醫療，今年6正式成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針對滑雪受傷患者開設的門診，即便滑雪門診未開診前已累積400多名患者，開診至今患者已累積至600多人，可見滑雪受傷民眾對於醫療仍有迫切的需求。

台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強自2023年開始收集滑雪傷患治療、診斷等相關資料，希望針對滑雪傷患多做一點什麼，讓患者盡速找到合適的治療，而向醫院爭取下開設滑雪醫學門診。他說，95%滑雪受傷患者都是在國外受傷，幾乎都是在日本、南韓等，而出國滑雪的民眾即使受傷後，高達八成寧可繼續滑雪，不願意終止行程，提早返國接受治療，常是等到行程的最後一天，才搭機返國。

這時，患者來到門診就醫，已不是骨折、肩關節脫位等急性治療，多半是「忍了一陣子」還在疼痛的患者。「發展亞急性的治療，應是台灣這個沒真雪滑雪場的國家，所應注重的。」楊怡強指出，亞急性的治療又以復健科最為合適，可以讓喜歡滑雪的人、選手趕快回復、可以回到場上運動。

滑雪玩法多樣，從雙板、單板到 carving、freestyle，甚至流行的「平花（Ground Tricks／Gratori）」風格，各自可能帶來不同的傷害模式。門診觀察，滑雪受傷就醫患者，常見四肢摔傷、撞傷，而雙板常見前十字韌帶撕裂，單板則易發生手腕骨折、尾椎挫傷及腦震盪。以膝蓋來說，多見前十字韌帶、內側副韌帶，此時給予積極治療，讓傷勢獲得緩解、復原。

其實，門診就醫患者是不分季節的。楊怡強說，如滑雪玩家在台灣春夏時可能到澳洲滑雪，冬季時民眾多到日韓滑雪，或是旅居海外者可能在當地滑雪受傷，並已成為慢性舊傷而返國就醫，一年四季都會收治病人，但其中秋季仍是較少，可能正處在換季之中。但臨床觀察，後疫情時代滑雪受傷就醫人數較疫情前增加3倍，可見滑雪醫療需求屢日俱增。

臨床曾收治一名滑雪單板的平花玩家，去年3月在雪地跌倒後導致膝蓋積水、內側髕骨股骨韌帶撕裂傷、多處韌帶不穩定等傷勢，經精準軟組織超音波檢查後進行增生療法注射治療，並配合積極復健合併回場測試，目前已於回場繼續訓練，期待獲得佳績。

楊怡強說，為了解患者復原情形，目前也引進下肢測力板(force plate)，當患者復健治療完成後，將採測力板測試，讓患者跳動測試下肢的發力大小以及速度等，分析下肢離心落地與單腳起跳能力，將下肢的力量量化，了解患者的復原情形，協助選手重新回到賽場，期望與滑雪協會等運動員組織合作，成為台灣滑雪及板類運動最堅強的醫療科技後盾。

北榮復健醫學部主治醫師楊怡強2024年1月至日本白馬滑雪村與群山合影。圖／楊怡強醫師提供

台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，為了解患者復原情形，目前引進下肢測力板(force plate)，當患者復健治療完成後，將採測力板測試，了解患者的復原情形。記者沈能元／攝影

北榮復健醫學部主治醫師楊怡強於2024年3月前往日本湯澤神立滑雪場夜滑至午夜。圖／楊怡強醫師提供