第36屆醫奉獎─個人獎之7 陳楷琳43年歲月奉獻給異鄉土地

聯合報／ 記者賴香珊／專訪 訪查員／陳頤萱．黃璿恩
埔里基督教醫院家庭醫學科主治醫師陳楷琳。記者賴香珊／攝影
埔里基督教醫院家庭醫學科主治醫師陳楷琳。記者賴香珊／攝影

這是一個來自菲律賓，落腳在埔里，溫潤無聲的醫病陪伴故事。

南投埔里基督教醫院家庭醫學科主治醫師陳楷琳，出身菲律賓華裔家庭，幼時受從醫長輩影響，懷抱赴美行醫夢想，畢業後卻意外獲悉台灣南投山城極缺醫師人力，於是毅然來台，一待就是43年。如今年逾75，仍不言退，只盼繼續守護偏鄉。

陳楷琳是菲律賓華裔第三代，高中畢業後，她考進遠東醫學院醫檢系，正值越戰，曾到美國空軍基地醫院實習，親眼看見傷兵被炸得開腸破肚，讓她萌生「想為病患做更多」的念頭。在長輩鼓勵下，已成為醫檢師的她決定挑戰醫學系，趕上當年度醫學生招生考試，憑藉既有醫學基礎成功錄取，正式踏上從醫之路。

1977年，陳楷琳自醫學系畢業，完成6個月下鄉服務後，進入學校附設醫院工作，擔任住院醫師4年、主治醫師1年。原規畫赴美深造的她，在醫院一次團契中，得知台灣南投埔里有3名醫師已屆七、八十歲，接連退休，醫師人力出現缺口，便寫信聯繫時任院長、人稱「埔基阿嬤」的紀歐惠；阿嬤回信要她快來，她便找了同學一起赴台。

33歲到埔里 什麼科都看

陳楷琳那時33歲未婚，抵達埔里基督教醫院後，沒有蜜月期立刻上線，早上在院內查房後，下午就支援門診，且不分科統包，幾乎什麼病人都要看；周末六日也不得閒，一大早清晨5點出發前往仁愛山區，幫部落居民健檢看病。

從菲律賓遠渡重洋來台的陳楷琳，對偏鄉醫療並不陌生，因為醫學系畢業生下鄉服務6個月，當時她就曾駐點鄉下衛生所。但在台灣，跟部落長輩溝通卻是她最大的障礙，很多長輩只會說原住民母語，她只會說國語和閩南語，在語言不通狀況下，無法確切了解其症狀，因此很需要部落晚輩充當翻譯。

早年埔里地區交通和醫療都不如現在，人手更缺，上班超過12小時幾乎是家常便飯，有時在院內還得幫忙扛擔架。當時尚未電腦化，總得抱著厚厚一疊病歷與資料奔波山區。也曾在搭車途中遇上落石受困、甚至遇過橋梁沖斷須與司機涉水過河才能繼續前行，所幸最後都平安脫困。

九二一大地震 災區搶救

1999年9月21日那夜，天搖地動，已在埔里結婚落地生根的陳楷琳被強震嚇醒。她直覺不妙，地震一停，便開車直衝醫院，沿途看見房屋東倒西歪，屋外人們焦慮驚慌，猶如「世界末日」般的可怕場景，至今仍深刻在腦海中。

當她抵達醫院時，醫院門口已擠滿傷患，院外廣場成了大型急診，全院人力都出來搶救。她也是一個接著一個能救就救，沒有害怕、哭泣和傷痛的時間，教會旁緊急搭床架充當臨時病房，來不及送醫的孕婦甚至得在車內搭帳篷生產，埔里酒廠也震壞，酒液流滿道路宛如下了場啤酒雨。

921地震發生後，埔里基督教醫院隨即擔負起災區緊急醫療照顧的重任，她也投身地震搶救工作，協助災後社區醫師人力調度，更親赴國姓、信義等地組合屋或學校為災民看診。

南投縣遭921地震重創後，中央針對南投山地緊急救護困境，委由埔基承辦「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，在仁愛鄉設霧社、力發、武界等三個據點，其中霧社更成立急診醫療中心，提供24小時醫療服務，在偏鄉醫師人力不足下，陳楷琳支援擔任中心值班醫師。

在霧社急診中心守夜的日子，卻非日日平順，早年常在大半夜遇到居民身體不舒服，甚至喝酒醉跌倒受傷，得當場協助縫合；也因當地算是旅遊景點，有時會有遊客突發疾病或受傷就醫。

隨著年歲漸增、山區交通及醫療據點日益穩定，陳楷琳上山支援的頻率逐漸降低，但重心轉回院內家醫科門診的她，行醫腳步未曾停歇，從山地醫療轉為社區醫療，前往院內信義、水里、國姓、魚池等外展診所，也持續於大埔里地區的長照機構巡診及衛教，還曾因抹片篩檢量居冠並獲獎肯定。

年逾七旬 發願繼續行醫

如今陳楷琳年逾七旬，該是偕伴享清福的年紀，她卻仍身繫杏林。除了院內門診，仍每周前往水里基督聯合診所擔任支援醫師、光明之家等機構擔任主責醫師，更持續精進醫療新知及技術，繼續服務大埔里地區，甚至全縣民眾。

陳楷琳將最精華的43年歲月奉獻給異鄉土地，迄今仍深耕服務偏鄉居民。她說，年輕時沒想那麼多，只覺得「該做就要做」；如今想法轉為「能多做就多做」，她要繼續做下去，直到沒有體力為止。

陳楷琳小檔案

年齡：76歲

出生地：菲律賓馬尼拉

學歷：

●菲律賓遠東醫學院醫檢系

●菲律賓遠東醫學院醫學系

現職：

●埔里基督教醫院家庭醫學科主治醫師

經歷：

●水里基督聯合診所支援醫師

●埔里光明仁愛之家主責醫師

●菲律賓美國空軍基地克拉克醫院實習醫檢生

●菲律賓華僑崇基醫院醫學醫檢師

●菲律賓遠東醫學院住院醫師

●霧社急診中心值班醫師

●埔里地區長照機構巡診主責醫師

主要事蹟：

●跨國離鄉，守護偏鄉醫療長達43年

●921地震深入災區組合屋醫療站巡診支援

陳楷琳(右)於921地震災後遠赴信義鄉巡診，為學童健康檢查。圖／埔里基督教醫院提供
陳楷琳(右)於921地震災後遠赴信義鄉巡診，為學童健康檢查。圖／埔里基督教醫院提供

當時年僅34歲的陳楷琳投入山地偏鄉醫療，至仁愛鄉春陽部落義診。圖／埔里基督教醫院提供
當時年僅34歲的陳楷琳投入山地偏鄉醫療，至仁愛鄉春陽部落義診。圖／埔里基督教醫院提供

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