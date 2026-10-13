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雞蛋膽固醇高不能多吃？營養師破解迷思

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
吃蛋不只增肌，蛋黃中還含有葉黃素、玉米黃素等營養素。圖／123RF
吃蛋不只增肌，蛋黃中還含有葉黃素、玉米黃素等營養素。圖／123RF

雞蛋是餐桌上不可或缺的食材，但一想到蛋黃含有膽固醇，許多人擔心吃太多會讓血脂飆高，甚至刻意只吃蛋白、不吃蛋黃。聯青診所營養師徐景宜表示，雞蛋是優質蛋白質來源，除了蛋白質，還富含膽鹼、卵磷脂及多種維生素。

徐景宜指出，吃蛋的好處多，不只增肌，蛋黃中還含有葉黃素、玉米黃素及膽鹼等營養素，有助維持眼睛與神經系統正常功能。對多數健康成年人而言，不必因為擔心膽固醇就拒吃蛋黃，真正需要留意的反而是整體飲食中的飽和脂肪攝取。

過去民眾常將雞蛋與高膽固醇畫上等號，但營養學界對飲食膽固醇的看法已逐漸改變。美國2015至2020年飲食指南已取消過去每日膽固醇攝取300毫克的上限，顯示飲食中的膽固醇並非影響血膽固醇的唯一因素。不過，這不代表可以毫無節制地攝取高膽固醇食物，仍應注意個人健康狀況及整體飲食內容。

徐景宜表示，人體中的膽固醇不完全來自食物，肝臟本身也會合成膽固醇。即使完全不吃蛋黃，血膽固醇仍可能偏高，相較於單純限制雞蛋攝取，更重要的是減少肥肉、加工肉品及其他富含飽和脂肪的食物，避免增加低密度脂蛋白膽固醇，也就是俗稱的「壞膽固醇」。

除了蛋白質，徐景宜指出，蛋黃含有膽鹼、卵磷脂，以及維生素A、D、E和部分維生素B群等營養素，其中膽鹼參與神經傳導物質合成及細胞膜正常運作，維生素B12則與紅血球形成及神經功能有關。若只吃蛋白、丟棄蛋黃，反而可能錯失這些重要營養素。

一天能吃幾顆蛋？徐景宜表示，對飲食不均衡或經常外食的健康成年人而言，一天三餐各吃1顆蛋，在整體營養攝取適當的前提下，可以是飲食安排的選項，但不代表所有人都適合每天吃3顆，也不是每人每天的建議上限。

徐景宜強調，蛋白質來源應盡量多元化，除了雞蛋，也可搭配豆腐、豆漿、魚類、海鮮及瘦肉，避免為了方便，長期只靠雞蛋補充蛋白質。尤其已有高血脂問題的民眾，更應注意肉類脂肪含量及烹調方式。

膽固醇 雞蛋 營養師

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