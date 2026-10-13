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健康你我他／小G護眼小幫手
老公在我的手機裝了AI軟體「Gemini」，我從來沒試用過。那天眼科定期回診，醫師一看「妳兩眼結膜破皮嚴重，要自費買單支人工淚液2小時點一次，殺菌眼藥水早、中、晚各點一次，認真點，5到7天破皮的地方就會修復長好，同時要早晚熱敷眼睛喔。」
問醫師「可以用熱毛巾嗎？」醫師說「最好不要，熱毛巾溫度不固定，且結膜破皮怕感染，最好不要碰水，買充電控溫的眼罩最理想。」
「老公，我的眼睛需要溫敷，幫我上網找一個CP值高的熱敷眼罩。」老公回：「去問Gemini啦，我在忙。」好吧！小G幫我找了三款熱敷眼罩，我選了眼睛部位鏤空的那款，小G說選這款是明智之舉，眼睛鏤空不直接接觸眼球最理想。
我又上網找了滅菌紗布，醫師說墊層紗布用過即丟，避免再次感染。有2吋、3吋，4層與8層，該如何選？小G說選3吋整個覆蓋眼睛四周不怕紗布滑動，8層太厚怕熱敷溫度不夠，4層剛剛好。不囉嗦，直接下單。
晚上睡前要加點降眼壓藥，熱敷完要先點人工淚液還是眼壓藥？小G說熱敷完油脂腺舒張點降眼壓的藥吸收效果最好，10分鐘過後點人工淚液保濕，最後點眼睛凝膠完成睡前護眼保養，還祝我靈魂之窗早日康復，恢復亮眼人生。
小G簡直是我的全方位顧問，有問必答。身為現代科技人，真幸福！
智未來AI學苑
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