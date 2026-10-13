中信銀「世界的涂阿玉」特展 傳承台灣精神

台灣高球傳奇女將涂阿玉生涯累積一一五座冠軍、七度榮膺日本JLPGA「年度賞金后」，近年以中國信託高爾夫顧問的身分投入人才培育，適逢中國信託成立六十周年，中國信託商業銀行特別舉辦「世界的涂阿玉」特展，首度展出逾百件涂阿玉征戰國際的珍貴高球文物。涂阿玉昨天在專題講座與在場近三百位支持者分享一路走來的艱辛歷程與體悟，傳承感恩與永不放棄的台灣精神。

涂阿玉在一九七七年、七八年的中華女子高爾夫公開賽接連奪冠，與中國信託結下不解之緣，迄今延續跨越半世紀的深厚情誼。中國信託昨天「世界的涂阿玉」專題講座邀請她分享高爾夫生涯的奮鬥歷程，現場包括中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託銀行董事長陳佳文、台灣女子職業高爾夫協會理事長黃璧洵，以及中國信託女子高爾夫之星侯羽薔和近三百位聽眾齊聚一堂。

辜仲諒分享，淡水球場培育出許多台灣高爾夫好手，早期高球名將包括涂阿玉、郭吉雄、謝敏男、謝永郁等，都曾受到父親的照顧與支持，彼此情誼深厚。後來台灣遭遇外交困境時，涂阿玉代表台灣在日本比賽，打出全世界矚目的成績，讓世界看見台灣，她跟「世界全壘打王」王貞治一樣，兩人都是台灣之光，令人敬佩。

「世界的涂阿玉」特展展出逾百件涂阿玉及其夫婿陳碧宗珍藏多年的高爾夫文物與史料，回顧她在恩師陳金獅提攜下踏入高爾夫球壇、遠赴日本發展並躍上國際舞台的過程。特展即日起至今年十二月卅一日於台北市中國信託金融園區Ａ棟十七樓展出。