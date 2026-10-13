富邦金控「健康綠動大挑戰」 你跑步他種樹

日常的運動也能成為支持公益的具體行動，富邦金控十一日攜手adidas及永悅健康，於台北市中正運動中心（舞動陽光）共同舉辦「Run For Green®健康綠動大挑戰」。結合運動訓練、公益闖關及永續教育等多元互動體驗，同時結合Run For Green®「邦助計畫」，鼓勵民眾透過跑步累積公益里程，將運動能量轉化為社會正向影響力。

富邦金控長期透過「Run For Green®」倡議計畫號召全民以跑步實踐永續與公益，今年七月再推出「邦助計畫」，民眾只要參加「2026富邦Run For Green®全民線上跑」或指定賽事，累積完成四十公里，即可從四大公益議題中選擇自己想要支持的議題，由富邦培育一株台灣原生種樹苗，或捐贈「邦助金」給指定公益夥伴。

本次「Run For Green®健康綠動大挑戰」共邀請一百位跑者參與，活動關卡設計緊扣Run For Green®邦助計畫核心理念，例如「綠色足跡」結合跑步機挑戰，鼓勵民眾透過運動支持環境永續理念；「投準蜂鳴球」則由富邦金控與中華民國身障棒壘球協會共同構思，讓參與者透過投球遊戲，體驗視障棒壘選手憑藉蜂鳴球「聽聲辨位」進行投打的難度，藉此理解運動平權的價值與意義。

富邦金控邀請民眾一起加入Run For Green®行列，更多資訊歡迎前往富邦Run For Green®邦助計畫及二○二六富邦全民線上跑網頁查詢。