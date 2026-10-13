聽新聞
0:00 / 0:00

富邦金控「健康綠動大挑戰」 你跑步他種樹

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
富邦金控「Run For Green®健康綠動大挑戰」活動，鼓勵民眾透過運動支持環境永續理念。圖／富邦金控提供
富邦金控「Run For Green®健康綠動大挑戰」活動，鼓勵民眾透過運動支持環境永續理念。圖／富邦金控提供

日常的運動也能成為支持公益的具體行動，富邦金控十一日攜手adidas及永悅健康，於台北市中正運動中心（舞動陽光）共同舉辦「Run For Green®健康綠動大挑戰」。結合運動訓練、公益闖關及永續教育等多元互動體驗，同時結合Run For Green®「邦助計畫」，鼓勵民眾透過跑步累積公益里程，將運動能量轉化為社會正向影響力。

富邦金控長期透過「Run For Green®」倡議計畫號召全民以跑步實踐永續與公益，今年七月再推出「邦助計畫」，民眾只要參加「2026富邦Run For Green®全民線上跑」或指定賽事，累積完成四十公里，即可從四大公益議題中選擇自己想要支持的議題，由富邦培育一株台灣原生種樹苗，或捐贈「邦助金」給指定公益夥伴。

本次「Run For Green®健康綠動大挑戰」共邀請一百位跑者參與，活動關卡設計緊扣Run For Green®邦助計畫核心理念，例如「綠色足跡」結合跑步機挑戰，鼓勵民眾透過運動支持環境永續理念；「投準蜂鳴球」則由富邦金控與中華民國身障棒壘球協會共同構思，讓參與者透過投球遊戲，體驗視障棒壘選手憑藉蜂鳴球「聽聲辨位」進行投打的難度，藉此理解運動平權的價值與意義。

富邦金控邀請民眾一起加入Run For Green®行列，更多資訊歡迎前往富邦Run For Green®邦助計畫及二○二六富邦全民線上跑網頁查詢。

跑步 富邦金控 富邦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綻放女力舞出健康！「2026新竹超級辣媽盃全國柔力球暨舞藝展演」雙十連假新竹熱力登場

醫師郭健中與專業教練領隊帶路 竹北百人齊聚「雙杖漫步西區」

總統盃街舞預賽北二區在台北市登場 12組樂齡共融隊伍展現澎湃能量

南山人壽董、總領軍！7百名「藍尖兵」萬里翡翠灣淨灘、放流魚苗

相關新聞

第36屆醫奉獎─個人獎之7 陳楷琳43年歲月奉獻給異鄉土地

這是一個來自菲律賓，落腳在埔里，溫潤無聲的醫病陪伴故事。

雞蛋膽固醇高不能多吃？營養師破解迷思

雞蛋是餐桌上不可或缺的食材，但一想到蛋黃含有膽固醇，許多人擔心吃太多會讓血脂飆高，甚至刻意只吃蛋白、不吃蛋黃。聯青診所營養師徐景宜表示，雞蛋是優質蛋白質來源，除了蛋白質，還富含膽鹼、卵磷脂及多種維生素。

健康你我他／小G護眼小幫手

老公在我的手機裝了AI軟體「Gemini」，我從來沒試用過。那天眼科定期回診，醫師一看「妳兩眼結膜破皮嚴重，要自費買單支人工淚液2小時點一次，殺菌眼藥水早、中、晚各點一次，認真點，5到7天破皮的地方就會修復長好，同時要早晚熱敷眼睛喔。」

故宮特展 揭密文物修復隱形戰役

大英博物館四日發生神秘破碗事件。一只公開展出的康熙年間景德鎮瓷碗突然掉落摔碎，大英博物館表示文物已送修復，但「英國保護中國文物不當」的討論在社群平台延燒，媒體擔憂引發中英外交危機。此事也讓人想起數年前的故宮破碗事件。

滑雪風險不低 醫：護具穿好穿滿

滑雪運動風險不低，台北榮總復健科主治醫師楊怡強提醒，民眾至海外滑雪，護具必須穿好穿滿，尤其戴好頭盔，並需學習正確摔倒的姿勢，降低頭部直接撞擊地面等風險，以免樂極生悲。

思覺失調 國衛院找到早發型4關鍵基因

據統計，全國十八歲前發病的「早發型思覺失調症」患者超過萬人，因藥物反應不佳，治療棘手。國衛院研究團隊最新發現四個與十八歲前發病高度相關的關鍵樞紐基因，有望成為新藥開發線索，透過上游的基因調控機制，尋找更新的治療方法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。