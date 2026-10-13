C肝群聚案醫稱僅受聘 衛福部批卸責

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」八月爆發Ｃ型肝炎群聚事件，累計病例達廿二例。衛福部醫事司昨公布「醫療事故專案小組醫療事故專案調查初步報告」，診所負責醫師以受聘、未負責診所營運及實質管理為由，意圖降低責任，但報告認為，負責醫師就應負起診所經營、人員管理等重責。

醫事司副司長劉玉菁表示，調查委員九月九日至診所初步調查發現，該診所於組織層級、監督管理、感染管制及人員督導等事項，存在系統性問題。例如，診所負責醫師並未擔起應有的診所經營、人員管理等責任，且推卸責任。

劉玉菁說，依「醫療法」第十八條規定「醫療機構應置負責醫師一人，對其機構醫療業務，負督導責任。私立醫療機構，並以其申請人為負責醫師」，開業執照登記的負責醫師就應負起責任，不會因為當事人口頭上撇清， 就能免除責任。

此案依「傳染病防治法」調查診所共九項缺失，如藥品準備區可見針頭留置於藥瓶的橡皮軟塞上且重複使用取藥，已處停業直至該診所業務至複查合格，才會准許復業。