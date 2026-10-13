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滑雪風險不低 醫：護具穿好穿滿

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

滑雪運動風險不低，台北榮總復健科主治醫師楊怡強提醒，民眾至海外滑雪，護具必須穿好穿滿，尤其戴好頭盔，並需學習正確摔倒的姿勢，降低頭部直接撞擊地面等風險，以免樂極生悲。

楊怡強小學三年級時，跟著父母到美國，開始接觸滑雪，逐漸喜歡上了這項運動競技。考上醫學系後，仍無法忘情，每年固定至日本滑雪；為了治療滑雪受傷的父母或同伴，他選擇復健科領域，希望以運動醫學專業技能幫助更多滑雪愛好者。

楊怡強為單板高手，他說，「滑雪時，為了不錯過在任何一個邊坡或是地形上作招，一定全副武裝才敢上，為避免受傷，護具更會穿好穿滿」。如果有花式動作，更需要特別保護頭部，戴好頭盔，另學習正確摔倒的姿勢，避免頭部直接撞擊地面，但若頭部不慎撞擊地面，應立即休息，觀察身體有無不適。

據統計，在滑雪受傷者中，自摔占比相當高，多半為初學者，原因為滑雪技巧尚未熟練、體力不佳，或是新手常在新手區練習，多因互相碰撞而發生跌倒，造成手腕扭傷、尾椎挫傷；楊怡強建議，新手滑雪時一定要穿好護具，透過教練指導，學習正確的自摔姿勢及技巧，另注意休息時間，以防體力流失後，增加受傷的風險。

楊怡強提醒，到國外雪場滑雪時，不要隻身一人，務必結伴同行，另也要學會觀看滑雪地圖；搭著纜車到山頂時，可以依不同的滑雪能力，選擇不同的下山路徑，另隨身攜帶雪場聯絡電話，以防不時之需，確保自身安全。

滑雪 風險 復健

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