出國追雪 滑雪傷患頻傳 北榮設特別門診

台北榮總今年六月成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針對滑雪受傷患者開設的門診，由復健醫學部主治醫師楊怡強開設。記者沈能元／攝影

不少民眾常至日本、南韓、澳洲等國滑雪度假，為此受傷者不在少數。台北榮總今年六月成立滑雪醫學門診，成為全國唯一針對滑雪受傷患者開設的特別門診，迄今累積至六○○多人就醫，常見症狀為四肢摔傷、撞傷、前十字韌帶撕裂，甚至手腕骨折、腦震盪。

台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強於二○二三年陸續收治滑雪傷患，他表示，絕大部分滑雪受傷患者係在日本、南韓發生意外，即使受傷後，高達八成選擇繼續滑雪，不願終止行程，提早返國接受治療，常等到行程最後一天，才搭機返國。

「門診就醫患者是不分季節的。」楊怡強說，台灣春夏之際，滑雪玩家常飛至澳洲滑雪，至於冬季，則選擇日韓滑雪聖地；不少旅居海外者則在當地滑雪受傷，急性期時，忍著未就醫，等到成為棘手的慢性舊傷，這才返國就醫。

滑雪玩法多樣，從雙板、單板到carving、freestyle，甚至流行的「平花（Ground Tricks／Gratori）」風格，均可能帶來不同的傷害模式。楊怡強說，滑雪受傷者常見四肢摔傷、撞傷，如練習雙板，則容易造成前十字韌帶撕裂，單板則易發生手腕骨折、尾椎挫傷及腦震盪，必須積極用藥及復健，才能讓傷勢緩解、復原。

楊怡強說，這類患者至門診時，已非骨折、肩關節脫位等急性治療，多半是「忍了一陣子，但仍繼續疼痛」的亞急性患者，只能透過持續復健、物理治療，逐漸恢復原有的肢體功能。為讓患者獲得合適的治療，他向醫院申請開設滑雪醫學門診。

楊怡強表示，曾經收治一名滑雪單板的平花玩家，去年三月在雪地跌倒後導致膝蓋積水、內側髕骨股骨韌帶撕裂傷、多處韌帶不穩定等傷勢，經精準軟組織超音波檢查，接受增生療法注射治療，配合積極復健，合併回場測試，已回到競技場上，持續訓練中。

為了解患者復原情形，北榮復健團隊引進「下肢測力板」（force plate），患者完成一個階段復健治療，即接受測力板測試，在跳動下，測試下肢的發力大小以及速度等，分析下肢離心落地與單腳起跳能力，並將下肢力量量化，了解復原情形，協助選手重新回到賽場。

楊怡強說，希望未來有機會與滑雪協會等運動員組織合作，讓北榮滑雪醫學門診、復健團隊成為台灣滑雪及板類運動最堅強的醫療科技後盾。