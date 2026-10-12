外送工會反對Grab併購foodpanda…Grab回應了

公平交易委員會將於10月27日前，針對東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣外送事業一案作成決定。全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等，今再次集結公平會前，呼籲公平會駁回本項併購案。Grab今發布聲明指出，已提出具體承諾，透過順利銜接計畫及收入保障來維護外送合作夥伴的生計，本次併購若獲准，將成台灣企業串聯東南亞市場的成長機會。

Grab集團營運董事總經理余偉騰今表示，自宣布擬收購foodpanda台灣業務以來，過去幾個月來，持續與政府主管機關、民意代表、外送合作夥伴工會、商家及產業協會進行交流，也聆聽許多消費者、外送合作夥伴及在地企業的意見。從這些交流中聽到的訊息非常清楚，商家想要的不只是更多訂單，也希望有機會成長、進行數位轉型並拓展新市場。

余偉騰指出，對外送合作夥伴而言，Grab 已提出具體承諾，透過順利銜接計畫及收入保障來維護外送合作夥伴的生計，並將持續與具代表性的工會溝通外送合作夥伴所關切的議題，也已透過GrabAtlas商家海外拓展計畫協助5個台灣品牌拓展東南亞市場，其中包括1個採用100%台灣鮮奶與水果的品牌，也藉此合作進一步支持台灣農業。

針對外界對資料安全的擔憂，余偉騰表示，所有台灣資料都將儲存於台灣及新加坡，並採取嚴格的存取權限管理及稽核追蹤機制，台灣資料都不會在任何情況下儲存於中國大陸、香港或澳門。另也將成立台灣專屬的科技治理委員會，以確保遵循台灣「個人資料保護法」及所有適用的台灣法律規範。

至於外送產業擔憂的壟斷，余偉騰表示，Grab進入台灣的方式，與既有市場業者之間合併成單一主導平台的交易有本質上的不同，Grab對台灣而言是一個全新且獨立的營運業者，若本交易獲准，市場將有2個具實力的平台積極爭取使用者。Grab將帶來長期有效競爭所需的規模、科技與投資能力，並為台灣企業串聯東南亞市場的成長機會。