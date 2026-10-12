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海外市場再傳捷報！農業部接獲通知：菲律賓同意台灣種牛進口

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
防檢署指出，菲律賓已同意我國種牛輸菲，本次也是我國首次成功打開種牛的外銷市場。乳牛示意圖。圖／聯合報系資料照
防檢署指出，菲律賓已同意我國種牛輸菲，本次也是我國首次成功打開種牛的外銷市場。乳牛示意圖。圖／聯合報系資料照

農業部動植物防疫檢疫署於10月9日接獲我駐菲律賓代表處通知，台菲雙方歷經2年持續諮商，菲國已同意我國種牛輸菲，符合菲方輸入規定的種牛，可依雙方議定的檢疫條件辦理輸入檢疫，本次也是我國首次成功打開種牛的外銷市場。

防檢署指出，以往台灣種豬外銷已有相當成熟的經驗與優異成果，本次則是我國首次成功打開種牛的外銷市場，為推動我國種牛輸出，2024年我國向菲律賓提出申請，菲方於同年11月派員來台實地查核；經過雙方持續諮商，菲方於2025年5月將台南梅桂牧場及彰化和生牧場列入活牛可輸出名單，完成牧場資格審查。

防檢署表示，之後雙方續就輸出動物檢疫證明書上記載的檢疫條件內容多次進行協商，在駐菲律賓代表處協助溝通下，今年國慶連假前終獲菲方正式同意。

防檢署指出，未來防檢署將持續與農業部畜牧司、畜產試驗所及獸醫研究所等單位密切合作，嚴格把關動物防疫與輸出檢疫措施，守護台灣優良種畜的健康與品質，並積極爭取更多海外市場，全面提升台灣畜牧產業的國際競爭力。

菲律賓 外銷 台灣 農業部

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