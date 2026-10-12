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因應鐵路人員升資考試…台鐵11月9日停駛異動83列車 集集線公路接駁

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應考試院115年交通事業鐵路人員升資考試，台鐵11月9日停駛12列對號座列車、53列非對號座列車，以及調整18列區間行駛。聯合報系資料照
因應考試院115年交通事業鐵路人員升資考試，台鐵11月9日停駛12列對號座列車、53列非對號座列車，以及調整18列區間行駛。聯合報系資料照

考試院「115年交通事業鐵路人員升資考試」將於11月7日至9日舉行，台鐵公司報考司機員共328人，考試期間影響乘務人力，經調整例假、人力及優先停駛貨物列車等措施後，預計影響乘務人力約60人。台鐵公司表示，11月9日將停駛12列對號座列車、53列非對號座列車，以及18列區間調整行駛。

台鐵指出，考試院「115年交通事業鐵路人員升資考試」將於115年11月7日至11月9日辦理，台鐵公司司機員報考人數共計為328人，考試期間內影響乘務人力。經調整預備人力、調整例假、跨單位人力支援、駕駛督導人力支援列車駕駛乘務、優先停駛貨物列車等措施後，受影響乘務人力約60人。

為降低對客運服務的衝擊，台鐵公司邀集相關部門多次會商及檢討後，將於11月9日停駛西部幹線、東部幹線對號列車12列次，以及停駛非對號列車（區間車及區間快車）共53列次，並調整行駛區間18列次。

11月9日停駛的對號座列車包含111列次七堵至枋寮、131列次七堵至潮州、132列次枋寮至七堵、136列次潮州至七堵、137列次七堵至潮州、154列次潮州至南港、193列次七堵至彰化、194列次斗六至七堵、209列次花蓮至樹調、238列次樹調至花蓮、402列次樹調至知本、417列次知本至樹調。

另外，11月9日集集線將以公路接駁方式辦理。

台鐵表示，本公司將於10月16日起於官網及台鐵e訂通APP公告乘車資訊，同時於各車站旅客資訊系統、公佈欄、剪售票口加強公告乘車資訊，造成不便請各位旅客見諒。

11月9日集集線將以公路接駁方式辦理。圖／台鐵提供
11月9日集集線將以公路接駁方式辦理。圖／台鐵提供

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