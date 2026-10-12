健康無國界 台菲藥師首度締結姊妹會…推動用藥安全、人才培育

中華民國藥師公會全國聯合會今天在菲律賓馬尼拉，首度與菲律賓藥師公會簽署合作備忘錄（MOU），正式締結姊妹會。未來雙方將在藥事教育、專業人才培育及醫院、社區藥事服務等領域深化交流，分享用藥安全與醫療照護經驗，盼提升兩國藥師專業能力，讓國際合作成果進一步落實於民眾健康照護。

合作簽署儀式由藥師公會全聯會理事長林憶君與菲律賓藥師公會會長Adelina C. Royo代表雙方簽署，駐菲律賓臺北經濟文化辦事處代表周民淦及菲律賓專業規範委員會藥學委員會代理主席Alicia P. Catabay共同見證，亞洲藥學會會長Yolanda R. Robles也出席參與。

「健康沒有國界，藥師的專業更可以跨越國界。」林憶君表示，台灣與菲律賓隔著巴士海峽相望，地理位置相近，兩國藥師同樣肩負守護民眾健康的使命。這次締盟不只是象徵雙方友誼，更希望建立長期且具體的合作關係，透過制度、臨床經驗及創新服務模式的交流，提升藥事照護品質。

隨著藥師角色從傳統藥品調劑，逐漸延伸至用藥諮詢、藥物治療管理及社區健康照護，跨國專業交流的重要性也日益增加。林憶君指出，未來雙方將以藥事教育與人才培育為合作重點，促進醫院及社區藥事服務經驗共享，讓台灣藥師有機會借鏡不同國家的實務經驗，也將國內累積的專業成果帶向國際。

菲律賓藥師公會會長Royo表示，兩國藥師組織都致力於提升專業能力及民眾健康福祉，雙方簽署不只是一份合作文件，更代表建立一段「有目標的友誼」。期待透過持續對話、知識分享與實務交流，讓合作關係逐步轉化為具體成果。

周民淦指出，藥師不僅是確保民眾用藥安全的重要把關者，也是公共衛生與社區健康不可或缺的專業力量。台菲藥師組織建立正式合作平台，有助於促進專業知識交流及人才能力提升，進一步強化兩國醫療衛生合作。

藥師公會全聯會強調，國際合作不能停留在簽署備忘錄或短期參訪，後續如何建立持續交流機制、推動實質合作，才是重要關鍵。未來將以此次締盟為起點，逐步拓展雙邊合作管道，讓台灣藥師專業與亞洲接軌，同時吸收國際經驗，持續精進國內藥事服務，為民眾提供更完善的用藥安全保障。