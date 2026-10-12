快訊

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 拆除招牌畫面曝

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中職／決戰G4！兄弟鄭浩均vs.獅隊布雷克 兩軍都少1洋投待命

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣種牛首次打開外銷市場！農業部：菲律賓同意進口

中央社／ 台北12日電
農業部動植物防疫檢疫署今天表示，菲律賓同意開放台灣種牛進口，為台灣首次成功打開種牛的外銷市場。圖／聯合報系資料照
農業部動植物防疫檢疫署今天表示，菲律賓同意開放台灣種牛進口，為台灣首次成功打開種牛的外銷市場。圖／聯合報系資料照

農業部動植物防疫檢疫署今天表示，菲律賓同意開放台灣種牛進口，為台灣首次成功打開種牛的外銷市場。

防檢署發布新聞稿表示，9日接獲駐菲律賓代表處通知，台菲雙方歷經2年持續諮商，菲國已同意台灣種牛輸菲，符合菲方輸入規定的種牛，可依雙方議定的檢疫條件辦理輸入檢疫。

防檢署說明，這是農業部相關單位與駐菲律賓代表處共同努力協助台灣種畜業者開拓海外市場的重要成果，也為台灣優良種牛增加外銷機會。

防檢署指出，以往台灣種豬外銷已有相當成熟的經驗與優異成果，這次是台灣首次成功打開種牛的外銷市場，象徵台灣優質種畜外銷邁入全新里程碑。

防檢署表示，為推動台灣種牛輸出，民國113年向菲律賓提出申請，菲方於同年11月派員來台實地查核；經過雙方持續諮商，菲方於114年5月將台南梅桂牧場及彰化和生牧場列入活牛可輸出名單，完成牧場資格審查。之後雙方續就輸出動物檢疫證明書上記載的檢疫條件內容多次進行協商，在駐菲律賓代表處協助溝通下，今年國慶連假前終獲菲方正式同意。

防檢署強調，台灣種牛具備卓越的育種與飼養管理基礎，未來防檢署將持續與農業部畜牧司、畜產試驗所及獸醫研究所等單位密切合作，嚴格把關動物防疫與輸出檢疫措施，守護台灣優良種畜的健康與品質，並積極爭取更多海外市場，全面提升台灣畜牧產業的國際競爭力。

菲律賓 外銷 農業部 動物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／毒馬鈴薯真來了，戳破府院逐顆工程師大話

台灣芒果才剛打進歐洲...歐盟擬收緊進口農產品農藥殘留標準 水果外銷將添變數

網紅照背後的危機：苗栗打卡「粉黛亂子草」為外來有害雜草、違法種植

不讓種苗流出國！菲律賓「紫山藥」紅得比種得快 政府下令無限期禁止新鮮出口

相關新聞

日夜有溫差！明晨輻射冷卻影響「下探16度」 周三起北東降雨機率增

明天各地依然為晴到多雲的好天氣，但清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫下探至16、17度，中央氣象署預報員張承傳表示，周三起東北季風增強，北東降雨機率增加，溫度也會略降；另外，關島附近海面有帶擾動發展，接近周末的時候擬增強為颱風「薔琵」。

22人染C肝！診所負責醫師稱「只是受聘」 衛福部：掛名負責就要擔責

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」日前爆發C型肝炎群聚事件，累計確定病例達22例。衛福部醫事司今公布「醫療事故專案小組醫療事故專案調查初步報告」。醫事司副司長劉玉菁說，診所負責醫師雖指出，他只是受聘、未負責診所營運及實質管理，初步報告直指此缺失，負責醫師就應負起診所經營、人員管理等責任，違者依「醫療法」開罰，調查仍以最終專案報告為主，預計11月底完成。

立院毒品減害專報火藥味濃！邱慧洳、石崇良為「社區供毒」當場交鋒

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報。民眾黨立委邱慧洳質詢表示，依立委、台北市長參選人沈伯洋於2014年發表文章提出，應設置社區中心發放毒品，此為比照加拿大「注射屋」做法，這套制度在台灣實施可行性如何？衛福部長石崇良說，國內目前實施減害計畫，就是於醫療院所提供美沙冬，與加拿大「注射屋」的做法不同。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

攝護腺肥大拖多年…60歲男血尿就醫 赫見膀胱塞滿「逾50顆結石」

高雄60歲男子血尿合併尿滯留掛急診，醫師檢查赫然發現膀胱內竟塞滿逾50顆結石，每顆直徑約1至2公分，由於結石數量龐大，若一次透過內視鏡清除恐增加手術風險，醫療團隊分階段動刀才順利清除，排除阻塞。

黴菌毒素害長期疲倦！咖啡、堅果易累積 醫檢測1數值偏高：禍首非它們

醫師李思賢尿液檢測發現思鐮孢毒素B為16.6，低於25.0門檻；該毒素常見於穀物，實際來源與健康影響仍待釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。