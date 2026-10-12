台灣種牛首次打開外銷市場！農業部：菲律賓同意進口

農業部動植物防疫檢疫署今天表示，菲律賓同意開放台灣種牛進口，為台灣首次成功打開種牛的外銷市場。

防檢署發布新聞稿表示，9日接獲駐菲律賓代表處通知，台菲雙方歷經2年持續諮商，菲國已同意台灣種牛輸菲，符合菲方輸入規定的種牛，可依雙方議定的檢疫條件辦理輸入檢疫。

防檢署說明，這是農業部相關單位與駐菲律賓代表處共同努力協助台灣種畜業者開拓海外市場的重要成果，也為台灣優良種牛增加外銷機會。

防檢署指出，以往台灣種豬外銷已有相當成熟的經驗與優異成果，這次是台灣首次成功打開種牛的外銷市場，象徵台灣優質種畜外銷邁入全新里程碑。

防檢署表示，為推動台灣種牛輸出，民國113年向菲律賓提出申請，菲方於同年11月派員來台實地查核；經過雙方持續諮商，菲方於114年5月將台南梅桂牧場及彰化和生牧場列入活牛可輸出名單，完成牧場資格審查。之後雙方續就輸出動物檢疫證明書上記載的檢疫條件內容多次進行協商，在駐菲律賓代表處協助溝通下，今年國慶連假前終獲菲方正式同意。

防檢署強調，台灣種牛具備卓越的育種與飼養管理基礎，未來防檢署將持續與農業部畜牧司、畜產試驗所及獸醫研究所等單位密切合作，嚴格把關動物防疫與輸出檢疫措施，守護台灣優良種畜的健康與品質，並積極爭取更多海外市場，全面提升台灣畜牧產業的國際競爭力。