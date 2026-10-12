桃機攜手合作廠商簽署誠信宣言 強化第三航廈廉潔治理

桃園國際機場公司今天在桃園國際機場凱悅酒店，舉辦「企業誠信宣言簽署活動」，邀集桃機合作廠商大聯盟夥伴共同響應誠信治理，強化第三航廈建設及機場營運透明度與永續發展。

桃園機場公司董事長陳彥伯致詞表示，第三航廈將是台灣新國門，在推動硬體建設同時，治理品質也必須同步提升，誠信治理是國門軟實力的重要一環，未來機場建設與營運需更多跨領域合作，期盼與合作廠商建立長期穩固的夥伴關係，讓「廉能桃機、誠就永續」從理念承諾落實為共同實踐的行動。

法務部廉政署副署長林漢強、台灣透明組織協會副執行長蘇毓昌出席見證，英國標準協會（BSI）台灣分公司東北亞區行銷長張嘉倫，則分享企業誠信經營及治理機制。

活動隨後進行「誠信承諾暨理念宣示」及「企業誠信承諾簽署儀式」，由機場公司與合作夥伴代表共同簽署企業誠信承諾，簽署代表宣示遵循法令與商業倫理、落實公平透明往來、避免利益衝突及拒絕不當利益。

機場公司說，落實企業誠信有助於深化彼此互信，與合作廠商共同成長。機場公司將持續強化內部治理、完善採購與履約管理機制，並提升資訊透明度與風險管理能力，讓誠信經營的企業都能在公平、合理的環境中與機場公司合作，共創永續發展的國際機場。