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國人每天鈣攝取量僅達標一半…營養師揭5大補鈣食物 不喝牛奶也有選擇

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
營養師公會全聯會強調，補鈣除了牛奶，更要建立長期、均衡的飲食習慣。圖／123RF
營養師公會全聯會強調，補鈣除了牛奶，更要建立長期、均衡的飲食習慣。圖／123RF

國人普遍鈣質攝取不足，根據國民營養健康狀況變遷調查，19至64歲成人每天鈣攝取量約505至566毫克，僅達每日建議攝取量1000毫克的一半左右。營養師提醒，鈣質不足並非老年人才需要擔心，長期攝取不足可能增加骨質流失及骨質疏鬆風險，想要預防骨鬆，應從年輕時就開始「存骨本」。

不少民眾認為補鈣就是喝牛奶，但乳糖不耐症患者喝牛奶容易腹脹、腹瀉，也有人因飲食習慣不常攝取乳製品。中華民國營養師公會全國聯合會指出，牛奶雖然是良好的鈣質來源，但不是唯一選擇，豆腐、深綠色蔬菜、小魚干及黑芝麻等食物，同樣可以提供鈣質，透過多元飲食搭配，更容易滿足每日營養需求。

哪些食物含鈣量高？營養師公會全聯會整理常見食材，每100公克全脂鮮乳約含104毫克鈣、芥蘭菜181毫克、傳統豆腐140毫克，黑芝麻更高達1479毫克，小魚干則約2213毫克。從數字來看，小魚干及黑芝麻的鈣含量遠高於牛奶，但不能單憑每100公克含鈣量，就認定哪種食物補鈣效果最好。

營養師公會全聯會提醒，選擇補鈣食物，還須考量實際食用份量、鈣質吸收率及整體營養均衡。例如黑芝麻雖然含鈣量高，但每次食用通常只有少量；小魚干鈣質豐富，部分加工產品卻可能含有較多鈉，不能為了補鈣而大量食用。至於豆腐，鈣含量也會因凝固劑及製作方式不同而有所差異，選購時可留意營養標示。

如何在日常飲食中輕鬆補鈣？營養師公會全聯會舉例，早餐喝一杯250毫升鮮乳，約可攝取250毫克鈣，再搭配10公克黑芝麻，約增加148毫克鈣，一餐就能補充約398毫克，相當於成人每日建議攝取量近四成。若不喝牛奶，也可選擇高鈣豆漿、豆腐及深綠色蔬菜，透過不同食物組合增加鈣質攝取。

為協助民眾將補鈣觀念落實於生活，營養師公會全聯會與全家便利商店合作，推動「多元補鈣，從日常開始」倡議。10月14日起，全家官方APP「食在購安心」專區將新增「多元補鈣」快捷選項，首波彙整超過35款標示鈣含量的商品，包括鮮乳、優格、高鈣豆漿及堅果等，讓消費者更容易比較與選擇。

牛奶 營養師 食物 骨質疏鬆

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