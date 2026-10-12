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日夜有溫差！明晨輻射冷卻影響「下探16度」 周三起北東降雨機率增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天各地依然為晴到多雲的好天氣，但清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫下探至16、17度。聯合報系資料照
明天各地依然為晴到多雲的好天氣，但清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫下探至16、17度。聯合報系資料照

明天各地依然為晴到多雲的好天氣，但清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫下探至16、17度，中央氣象署預報員張承傳表示，周三起東北季風增強，北東降雨機率增加，溫度也會略降；另外，關島附近海面有帶擾動發展，接近周末的時候擬增強為颱風「薔琵」。

張承傳說，小熊已減弱成中度颱風，未來朝東北方向移動，3天後再減弱成熱帶氣旋；而關島附近海面的熱帶擾動正在發展中，接近周末的時候可能增強為颱風「薔琵」，未來往琉球以東海域北轉的機率較大。

針對未來1周天氣，張承傳指出，明（13日）各地為晴到多雲的好天氣，但花東、恆春半島、午後南部山區仍有零星降雨。

周三、周四（14、15日）東北季風增強，北部、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

周五（16日）東北季風減弱，水氣趨緩，各地晴到多雲。周五、周六（16、17日）東部、恆春半島仍有局部短暫降雨，午後山區有零星降雨；周日、下周一（18、19日）水氣更少，各地為晴到多雲的好天氣。

溫度部分，張承傳表示，明天清晨輻射冷卻作用明顯，中部以北、東北部低溫為18至21度，其他地區23至25度，局部、空曠地區低溫恐下探至16、17度，白天溫度回升，北部、東半部高溫達29至31度，其他地區高溫上看32、33度。

周三、周玉受到東北季風增強影響，北部、東北部高溫略降到28、29度，感受仍悶熱，而各地低溫為23至25度；周五起東北季風減弱，周五至下周一白天西半部高溫回升至34度，東半部30度，低溫23至25度，變化不大。

低溫 輻射 機率 東北季風

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