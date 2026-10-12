鋼琴天后王羽佳來了 HTC VIVE Arts《羽火共舞》登上國家兩廳院

宏達電（2498）HTC12日宣布，旗下致力推動科技與藝術融合的VIVE Arts，與國際沉浸式敘事製作公司Atlas V共同製作的王羽佳XR音樂會《羽火共舞》現正式登上國家兩廳院實驗劇場，台北場演出將持續至10月24日。作品自巴黎愛樂廳首演後獲得廣大迴響，隨即展開國際巡演，陸續於上海、倫敦登場，未來亦將前往紐約與香港。

從觀眾席走進演奏現場 重新拉近觀眾與演奏者距離

王羽佳以極具辨識度的演奏風格與舞台魅力享譽國際，其快速而細膩的演奏動作，即使在傳統音樂會現場，也不容易從單一觀看角度完整捕捉。《羽火共舞》透過沉浸式科技突破舞台與觀眾席之間的距離，讓觀眾能自由環繞王羽佳的虛擬身影，從不同視角近距離觀看她的演奏姿態、觸鍵與神情，捕捉一般音樂會現場難以看見的細節。

更特別的是，展演現場配置史坦威鋼琴（Steinway & Sons Spirio）高解析自動演奏鋼琴，精準重現王羽佳演奏時的觸鍵、力度與速度，並與虛擬影像及聲音同步「共演」。當王羽佳在觀眾眼前彈奏，實體鋼琴琴鍵也隨之起伏，讓數位影像、真實樂器與聲音在同一空間交會，形成不同於傳統音樂會的觀看與聆聽體驗。

九首經典樂曲交織音樂、視覺與聲音 走進《羽火共舞》的創作世界

《羽火共舞》全作以「火」為核心意象，王羽佳親自挑選 9 首經典鋼琴作品，包括史特拉汶斯基《火鳥》所代表的創造之火、李斯特《鬼火》的魅惑之火、德布西《月光》的暖心之火，以及普羅高菲夫《戰爭奏鳴曲》的毀滅之火。

作品由導演皮耶-阿蘭．傑羅（Pierre-Alain Giraud）執導，並結合藝術家嘉布里艾拉．弗莉翠克斯多蒂（Gabríela Friðriksdóttir）的視覺創作，以及尼可拉斯．貝克（Nicolas Becker）等人的聲音設計，將王羽佳的演奏從音樂延伸至影像、聲音與空間，讓不同曲目的情緒與意象在沉浸式環境中被進一步放大。