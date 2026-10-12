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明明很瘦膽固醇卻降不下來！營養師曝數值解讀 與遺傳、肝腎功能有關

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
張惠萍表示，瘦子改善膽固醇的重點不是減重，而是調整脂肪種類、增加膳食纖維。日常應減少肥肉、加工肉品、奶油、酥皮糕點，以及使用椰子油、棕櫚油製作的食品，避免攝取過多飽和脂肪；烹調時可適量選擇橄欖油、芥花油等植物油，並以堅果、魚類等食物作為不飽和脂肪來源。圖／Pixabay
張惠萍表示，瘦子改善膽固醇的重點不是減重，而是調整脂肪種類、增加膳食纖維。日常應減少肥肉、加工肉品、奶油、酥皮糕點，以及使用椰子油、棕櫚油製作的食品，避免攝取過多飽和脂肪；烹調時可適量選擇橄欖油、芥花油等植物油，並以堅果、魚類等食物作為不飽和脂肪來源。圖／Pixabay

不少人認為，膽固醇過高是肥胖者才需要擔心的問題，但其實體型瘦不代表血脂健康。中華民國營養師公會全國聯合會副理事張惠萍指出，血中膽固醇除了受到飲食影響，也與肝臟合成、遺傳體質及身體代謝功能有關，民眾不能只看體重判斷健康，應特別留意低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）數值。

部分民眾身材纖瘦，飲食也不特別油膩，每次健檢卻發現壞膽固醇LDL偏高。張惠萍指出，部分患者可能有家族性高膽固醇血症，或受到甲狀腺功能低下、腎臟疾病、肝膽疾病及糖尿病等因素影響。

健檢數字這麼多，膽固醇到底怎麼看？張惠萍表示，健檢報告中的血脂數值包括總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）及三酸甘油脂（TG），其中LDL是評估動脈粥樣硬化及心血管疾病風險的重要指標之一。

張惠萍表示，一般而言，總膽固醇低於200 mg/dL；HDL則以男性至少40 mg/dL、女性至少50 mg/dL為參考值；空腹三酸甘油脂低於150 mg/dL，可作為初步參考。不過，不能只憑單一數值判斷健康狀況，仍須綜合評估整體血脂及個人疾病風險。

至於LDL多少就應就醫？張惠萍說明，LDL低於100 mg/dL較理想；100至129 mg/dL須視個人風險評估，通常先維持健康生活型態；130至159 mg/dL屬偏高範圍，應檢視飲食及生活習慣等風險因子；160至189 mg/dL則明顯偏高，尤其持續偏高或有家族早發心血管疾病史者，建議就醫；若達190 mg/dL以上，更應積極就醫，確認是否有嚴重高膽固醇血症或遺傳因素。

尤其值得注意的是，已有心肌梗塞、中風、糖尿病或慢性腎臟病等高風險情況的人，即使LDL只有100至129 mg/dL，也可能高於個人應達到的治療目標。

張惠萍提醒，健檢出現紅字不代表一定要立即服藥，但也不能因為只超標一點就置之不理。除了數值高低，也要觀察是否持續偏高，以及有無高血壓、糖尿病、慢性腎臟病、吸菸或家族早發心血管疾病史。已有心肌梗塞、中風等病史的高風險族群，LDL控制目標可能更嚴格，應由醫師依個人狀況評估。

飲食方面，張惠萍表示，瘦子改善膽固醇的重點不是減重，而是調整脂肪種類、增加膳食纖維。日常應減少肥肉、加工肉品、奶油、酥皮糕點，以及使用椰子油、棕櫚油製作的食品，避免攝取過多飽和脂肪；烹調時可適量選擇橄欖油、芥花油等植物油，並以堅果、魚類等食物作為不飽和脂肪來源。

此外，燕麥、大麥、豆類及水果等富含膳食纖維的食物，也有助於膽固醇管理。民眾應均衡攝取蔬菜、全穀雜糧及豆類，並搭配規律有氧運動與肌力訓練。對於體重過輕者，更不應為了降低膽固醇而過度限制熱量，以免營養不足、肌肉量下降。

張惠萍強調，很多人以為膽固醇高是胖的人才會遇到的問題，其實膽固醇和體重並不能畫上等號。即使身材瘦、飲食清淡，也可能因為遺傳、荷爾蒙或代謝功能異常而出現高膽固醇。建議民眾不要只看體重，更要了解自己的血脂數值，尤其是LDL膽固醇。透過定期檢查、調整飲食品質，必要時接受醫療評估，才能真正降低心血管疾病風險。

膽固醇 營養師

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