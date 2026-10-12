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17:16台灣東部海域地震規模4.4 宜蘭南澳最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
10/12-17:16台灣東部海域發生規模4.4有感地震。圖／中央氣象署
10/12-17:16台灣東部海域發生規模4.4有感地震。圖／中央氣象署

於2026年10月12日下午5時16分45秒，台灣東部海域發生一場規模4.4的地震，震源深度約61.1公里，屬於淺層地震。震央位於宜蘭縣政府東南東方約26.4公里處，地震波及範圍廣泛，宜蘭縣南澳鄉感受到最大震度2級的搖晃。

最大震度2級地區:宜蘭縣

此次地震在宜蘭縣南澳地區達到2級輕震，大多數民眾可以感受到搖晃，室內懸掛物和燈具會輕微搖擺，且靜止汽車可能有些許晃動。由於震度未達3級，不涉及緊急疏散或建築安全檢查的必要，不過仍建議民眾保持警覺，注意可能的餘震。

最大震度1級地區:新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、台北市、南投縣、台中市

新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、台北市、南投縣及台中市等地區感受到微弱震動，屬於1級微震。此等震度多數人在靜止時可感受到輕微搖晃，日常生活影響極小。

此次淺層地震能量釋放屬於中等，搖晃強度較輕，無重大災害報告。建議民眾在地震來襲時秉持「趴下、掩護、穩住」原則，避免慌亂，確保安全。室內應遠離窗戶與易倒物品，保持警覺以防餘震。若感覺強烈搖晃，應迅速尋找堅固桌下避難，切勿驟然驚慌撤離。

地震後，請檢查家中是否有瓦斯洩漏或電線異常，確保家庭安全。保持通訊暢通，收聽官方資訊，避免傳播不確實消息。未來若有明顯餘震，請依照防震守則做好應變準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

宜蘭 南澳 地震 規模

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