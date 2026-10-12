克服長途航程保鮮 麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」日前爆發C型肝炎群聚事件，累計確定病例達22例。衛福部醫事司今公布「醫療事故專案小組醫療事故專案調查初步報告」。醫事司副司長劉玉菁說，診所負責醫師雖指出，他只是受聘、未負責診所營運及實質管理，初步報告直指此缺失，負責醫師就應負起診所經營、人員管理等責任，違者依「醫療法」開罰，調查仍以最終專案報告為主，預計11月底完成。

2026-10-12 15:55