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克服長途航程保鮮 麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣，現場也推廣正確的保存文旦方式。圖／台南市政府提供
克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣，現場也推廣正確的保存文旦方式。圖／台南市政府提供

「吃過就知道！」台南麻豆文旦上月經麻豆區農會日前出口3大貨櫃直攻北美，首波果品已順利通關，陸續進駐加拿大各大主流連鎖超市，更同步舉辦試吃推廣，吸引眾多在地僑胞與加國多元族群品嘗、選購，買氣相當熱絡。

台南市政府出訪團隊實地走訪多倫多豐泰集團旗下5家超市及溫哥華Sungiven Food、Safeway、PriceSmartFoods等多家連鎖超市，現場不僅設立產地直送文旦專區，更同步舉辦試吃推廣活動。

市長黃偉哲特別指派副市長趙卿惠特地前往實地視察超市銷售動線與試吃反饋，趙卿惠指出，文旦大果肉質飽滿、汁多味美，非常適合北美家庭分享與日常鮮食。

農業局指出，本次外銷最大挑戰在於跨洋長途航程保鮮要求，市府輔導產銷班與農會從源頭採後分級、精準溫控到低溫冷鏈運輸，層層嚴格把關，使果品抵達加拿大後依然維持極佳鮮度與風味，現場試吃民眾對麻豆文旦清甜回甘口感讚不絕口，展現出高度購買意願。

黃偉哲強調，面對外銷市場競爭，此次透過船運將文旦大果精準分流直攻加國主流及亞裔通路，正是落實市場多元化佈局、提升台南農業抗風險能力具體成果。

農業局長馮祥勇表示，未來將持續扮演廣大果農最強後盾，精進採後處理與跨洋冷鏈技術，並以文旦大果成功拓銷加國為契機，深化與加拿大各大連鎖超市、經銷網絡的合作關係，推動季節性鮮果走向常態化採購與上架，進一步把更多台南優質農水特產導入北美主流消費市場。

克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供
克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供

克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣，南市副市長趙卿惠（右）日前前往當地推廣。圖／台南市政府提供
克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣，南市副市長趙卿惠（右）日前前往當地推廣。圖／台南市政府提供

克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供
克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供

克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供
克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供

克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供
克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供

克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供
克服長途航程保鮮，麻豆文旦外銷加拿大試吃奏效添買氣。圖／台南市政府提供

文旦 加拿大 試吃 外銷

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