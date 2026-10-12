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「半導體之後是醫療」 中榮：明年與ASU簽約 取經智慧醫療

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美國亞利桑那州立大學（ASU）跨域專家、知名統計學者Jeffrey R. Wilson（中）今天到台中榮總演講，右是院長傅雲慶。記者黃寅／攝影
美國亞利桑那州立大學（ASU）跨域專家、知名統計學者Jeffrey R. Wilson（中）今天到台中榮總演講，右是院長傅雲慶。記者黃寅／攝影

台積電美國亞利桑那州設廠後，帶動大量的台灣工程師和商界人士前往，醫療被認為是繼半導體之後的另一重要交流課題。台中榮民總醫院近年也與美國亞利桑那州立大學（ASU）在國際醫療、生醫學術及智慧醫療推廣上展開多項實質交流。院長傅雲慶今表示，預計明年會和亞利桑那州立大學簽合作協定（MOU）進一步針對智慧醫療加強合作與交流。

亞利桑那州立大學的跨域專家、知名統計學者Jeffrey R. Wilson今就應台中榮總邀請到該院演講，他的健康研究亦延伸至阿茲海默症相關議題，包括傅雲慶等院內人士都出席此一活動。

傅雲慶說，台中榮總目前是台灣第一名的智慧醫院，也進入世界百大，而美國的梅約醫學中心則是世界最頂尖的智慧醫院。梅約與亞利桑那州立大學有長期且緊密的戰略結盟關係，雙方並共同成立「醫療保健聯盟」把頂尖臨床醫療和研究實力緊密結合，台中榮總希望在智慧醫療方面前往取經。

台中榮總癌症防治中心主任李冠德說，隨著台灣去亞利桑那的人數漸多，醫療已是繼半導體之後另一積極交流的項目。而且為了維護好國人在亞利桑那的健康，台中榮總也正在朝這一方面努力，積極加強雙方的交流與合作。

Jeffrey R. Wilson此行也與旅美學者Chiu-I (Aki) Chen陳秋伊共同發表新書「大家都這麼說（Everyone Says）」藉由統計學的觀念提醒，雖然「大家都這麼說」、「大家都知道」 經常被人們掛在嘴上，彷彿討論早已完成、證據早已充分檢驗，但卻常常導致真正重要的問題未被提出，或提前終止了思考與討論。

陳秋伊說，因為國人赴亞利桑那頻繁，雙方在醫療、科技和教育都有更多的交流。她和Jeffrey R. Wilson也著眼於此來台交流，很高興新書受到各界重視，邀約很多，明天下午將在台中市美好證做分享，歡迎大家前往。

美國亞利桑那州立大學（ASU）跨域專家、知名統計學者Jeffrey R. Wilson（中）今天到台中榮總演講。記者黃寅／攝影
美國亞利桑那州立大學（ASU）跨域專家、知名統計學者Jeffrey R. Wilson（中）今天到台中榮總演講。記者黃寅／攝影

旅美學者Chiu-I (Aki) Chen陳秋伊（左）說，因為國人赴亞利桑那頻繁，雙方在醫療、科技和教育都有更多的交流。記者黃寅／攝影
旅美學者Chiu-I (Aki) Chen陳秋伊（左）說，因為國人赴亞利桑那頻繁，雙方在醫療、科技和教育都有更多的交流。記者黃寅／攝影

美國亞利桑那州立大學（ASU）跨域專家、知名統計學者Jeffrey R. Wilson（左二）今天到台中榮總演講，受到該院歡迎。記者黃寅／攝影
美國亞利桑那州立大學（ASU）跨域專家、知名統計學者Jeffrey R. Wilson（左二）今天到台中榮總演講，受到該院歡迎。記者黃寅／攝影

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