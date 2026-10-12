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攝護腺肥大拖多年…60歲男血尿就醫 赫見膀胱塞滿「逾50顆結石」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
蔡牧堯醫師看診時與病人說明病況和治療方式。圖／高雄長庚醫院提供
蔡牧堯醫師看診時與病人說明病況和治療方式。圖／高雄長庚醫院提供

高雄60歲男子血尿合併尿滯留掛急診，醫師檢查赫然發現膀胱內竟塞滿逾50顆結石，每顆直徑約1至2公分，由於結石數量龐大，若一次透過內視鏡清除恐增加手術風險，醫療團隊分階段動刀才順利清除，排除阻塞。

高雄市立大同醫院泌尿科醫師蔡牧堯指出，這名男子多年來就有下泌尿道症狀，過去靠吃藥控制病情，但隨著攝護腺增大，排尿阻塞愈來愈嚴重，出現肉眼可見的血尿及尿滯留，急診求醫；檢查發現，攝護腺已肥大至超過100公克，膀胱內還有逾50顆結石。

蔡牧堯表示，由於結石數量多，須審慎評估手術方式，若全部透過內視鏡逐顆擊碎取出，拉長手術時間，也會增加尿道及膀胱黏膜受損風險，決定分階段清除。

第一階段全身麻醉，以膀胱內視鏡處理急性出血，使用高功率鈥雷射擊碎部分結石；第二階段採下腹部膀胱切開手術，將剩餘結石完整取出，修補膀胱、放置尿管，待膀胱恢復後，再處理造成長期排尿阻塞的攝護腺。

結石清除後，治療還沒結束，男子攝護腺已肥大至超過100公克，再以雷射與傳統經尿道攝護腺切除術的「三明治式手術」，所幸術後恢復良好，幾乎沒再有血尿，第2天拔除尿管，恢復順暢排尿後已出院。

蔡牧堯說，攝護腺肥大常見症狀包括尿流變細、解尿費力、頻尿、夜尿及解不乾淨，不少男性以為只是年紀大了的正常現象，延誤就醫，且攝護腺增大會壓迫尿道，導致膀胱長期處於高壓、尿液無法完全排空的狀態，又增加膀胱結石風險。

他提醒，若出現血尿、尿滯留、反覆泌尿道感染或膀胱結石、腎功能受損，應盡速就醫，避免排尿阻塞引發更多併發症。

手術利用雷射汽化攝護腺組織。圖／高雄長庚醫院提供
手術利用雷射汽化攝護腺組織。圖／高雄長庚醫院提供

男子膀胱取出50幾顆結石。圖／高雄長庚醫院提供
男子膀胱取出50幾顆結石。圖／高雄長庚醫院提供

攝護腺肥大 血尿 泌尿科 尿道

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