22人染C肝！診所負責醫師稱「只是受聘」 衛福部：掛名負責就要擔責

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」日前爆發C型肝炎群聚事件，累計確定病例達22例。衛福部醫事司今公布「醫療事故專案小組醫療事故專案調查初步報告」。醫事司副司長劉玉菁說，診所負責醫師雖指出，他只是受聘、未負責診所營運及實質管理，初步報告直指此缺失，負責醫師就應負起診所經營、人員管理等責任，違者依「醫療法」開罰，調查仍以最終專案報告為主，預計11月底完成。

劉玉菁說，調查委員於9月9日至診所初步調查發現，診所於組織層級、監督管理、感染管制工作及人員督導等事項，存在系統性問題。包括診所的負責醫師沒有擔起負責醫師應有診所經營、人員管理等責任，然而，負責醫師卻有推卸責任的感覺，依法規只要掛名負責醫師就要負起責任。另，醫護人員對感染管制與無菌操作概念認知不足等。

依「醫療」第18條規定「醫療機構應置負責醫師一人，對其機構醫療業務，負督導責任。私立醫療機構，並以其申請人為負責醫師。」劉玉菁指出，開業執照登記的負責醫師就應負起責任，不會因為當事人口頭上這樣講， 就能免除責任。

劉玉菁說，該事件目前分為兩軌處理，一是依「傳染病防治法」調查診所共有9項缺失，目前處以停業處分，診所也仍在停業中，直至該診所業務至複查合格為止，才會准許復業。

二為依「醫療事故預防及爭議處理法」（簡稱「醫預法」），進行「醫療事故專案調查報告」則是針對事件相關事實、發生經過及影響因素，釐清是否有系統性的原因，提供所有醫療機構共同學習、預防，並要求涉事診所根據最後的報告結論提出改善方案，6個月後追蹤改善情形。

初步調查報告也指出，疾管署今年8月12日接獲通報，新北市板橋區2名同住家人確診急性C型肝炎，經疫情調查，兩人多次前往安泰淞鶴診所施打營養針，比對去年至今年新北市急性C型肝炎確診者，且具該診所注射暴露史，共計9名個案的病毒核酸序列相似度高達99.7%至100%，具有高度親源性關係。

經疾管署與新北市衛生局於今年8月20日及26日，無預警至安泰淞鶴診所進行查核，發現多9項缺失，包括接觸病人前後未落實手部衛生、於藥品準備區皆可見針頭留置於藥瓶的橡皮軟塞上（包含點滴）且重複使用取藥，及診所內更未見廢棄尖銳物品收集桶，且未使用安全針具，使用後的針頭為使用雙手將針帽回套。

以及，診所內藥品準備區或非治療區（床底下）均可見預先填充藥品的針筒，且在藥品準備區可見預先填充生理食鹽水的針筒，已針芯外漏，放置於紙盒中。還有藥品、血液檢體及個人用品均存放於同一冰箱。其他可重複使用之器械包裝或容器外部未見滅菌指示膠帶。

該診所更未定期維護滅菌鍋、器械滅菌程序不完全，而注射區鄰近醫療廢棄桶，具汙染風險，也僅用70%酒精，未使用漂白水定期環境清消。