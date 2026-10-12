國際技能競賽我國奪第3 卓榮泰：成績太好 將頒2040萬元鼓勵選手

2026第48屆國際技能競賽9月22日至9月27日在上海舉行，台灣派出53位國手參加47個職類競賽，榮獲3金、3銀、7銅及30優勝的佳績。行政院長卓榮泰今於2026第48屆國際技能競賽頒獎典禮致詞指出，政府將頒2040萬元獎金鼓勵選手與培訓團隊。

國際技能競賽每2年舉辦1次，是全球重要的職業技能競賽，被譽為技能界的奧林匹克。

卓榮泰致詞指出，在這項技能界的奧林匹克競賽當中，能夠跟全球高手如雲的技能人才一起來競爭，選手們把台灣被全球所認定的高科技之外的職能精神，也帶向了國際，讓國際的朋友再度對台灣刮目相看。

卓榮泰表示，為了讓大家能夠在往後更著重於手上的技能，也因為這次成績太好，勞動部將依「技能競賽實施及獎勵辦法」頒給選手跟培訓團隊共2040萬元獎金，鼓勵精益求精。此外，也會提供選手們未來申請免試，就能取得各級技能檢定的術科成績，更透過技優保送的管道進入到大專院校，繼續去學習更多的技能。

卓榮泰也說，教育部將與勞動部進一步的合作，繼續優化技能教育的課程跟整個訓練的內容，能夠跟業界、產業界來對齊，政府也會推動第2期的高等教育深耕計畫，那這個計畫未來幾年會持續投入650億的教育經費，在AI新十大建設當中，國家計畫在2040年以前要培育50萬的AI人才。

勞動部長洪申翰表示，這一次拿下了世界排名第3名，比上次進步1名，共獲3面金牌、3面銀牌、7面銅牌、30個優勝，這不只是各位的榮譽，更是台灣人的榮譽。

本次得到金牌的楊宇鈞表示，第一次接觸花藝是在小學5年級，有次在朋友的花店幫忙整理花，很受吸引，後來從花店的整潔、除玫瑰花刺、練習綁緞帶等，再到戶外婚禮場地布置，興趣也培養了起來，並在國三拿到了第一張花藝證照，也就是荷蘭DFA（Dutch Flower Arrangements）花藝證照，之後決定成為選手。