快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

聽新聞
0:00 / 0:00

美沙冬成鴉片類毒品替代療法…若染上新興毒品何解？醫：結合醫療、個管助戒毒

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏指出，近年新興毒品依托咪酯，以及安非他命、K他命、大麻等，屬於非鴉片類毒品，目前沒有替代療法，主要治療仰賴醫療評估、個案管理、精神醫療與成癮治療等方式，醫師會根據個案，搭配使用情緒穩定劑、抗焦慮劑、抗憂鬱劑減輕戒斷症狀，多管齊下協助戒癮。聯合報系資料照
衛福部桃園療養院副院長李俊宏指出，近年新興毒品依托咪酯，以及安非他命、K他命、大麻等，屬於非鴉片類毒品，目前沒有替代療法，主要治療仰賴醫療評估、個案管理、精神醫療與成癮治療等方式，醫師會根據個案，搭配使用情緒穩定劑、抗焦慮劑、抗憂鬱劑減輕戒斷症狀，多管齊下協助戒癮。聯合報系資料照

毒品政策成台北市長選戰焦點，美沙冬等替代療法、減害措施更延燒至立院。不過，近年校園常見的依托咪酯等新型毒品屬非鴉片毒品，沒有美沙冬等替代療法。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說明，非鴉片類毒品成癮，目前主要透過醫療評估、個案管理、心理治療協助戒毒，部分戒斷症狀也可使用情緒穩定劑、抗焦慮藥物、抗憂鬱藥物等緩解。

李俊宏指出，海洛因屬鴉片毒品，比安非他命、K他命、大麻、依托咪酯等非鴉片類毒品強度更強、成癮性更高。然而，鴉片類毒品目前有美沙冬等替代療法減緩戒斷症狀，非鴉片毒品則沒有大規模證實有效的替代藥物，目前主要治療仰賴醫療評估、個案管理、精神醫療與成癮治療等方式，多管齊下協助戒癮。

初步醫療評估，必須找出患者用藥的深層原因，部分人有憂鬱、焦慮、心理創傷等共病狀況。接著需要透過個案管理，追蹤醫療與生活狀況，包括提醒患者回診、平時需要做的練習、生活適應情形、安排檢查、後續療程安排。

李俊宏說明，後續具體療程，醫師會在患者每次回診時進行輔導與諮詢，若有需要會轉介心理治療，較完整會接受6至8次團體或個別心理治療，若有需要也可再增加次數，大約需要一年時間。

非鴉片藥物沒有替代療法，李俊宏說，雖然非鴉片毒品成癮性不如鴉片毒品，但部分人仍會出現坐立難安、情緒激動、焦躁、毒品渴望等戒斷症狀，醫師會根據個案，使用情緒穩定劑、抗焦慮劑、抗憂鬱劑減輕症狀，國際研究也指出，部分鴉片類受體的阻斷劑，對於非鴉片毒品成癮者也可達到緩解效果。

李俊宏指出，戒毒過程中，最困難的是個案的生活狀況。成癮者的生活經常處於不穩定狀態，有時無法規律回診、參加心理治療，實務上必須透過減免醫療費用等方式，增加回診誘因。

因此現有「毒品防制基金」對戒癮有很大幫助，李俊宏表示，戒毒治療目前並未納入健保，屬於自費項目，但透過毒防基金的挹注，個案通常可以申請到治療費用補助，有效鼓勵他們積極參與治療。他認為，近年物價上漲、專業人員薪資條件也需改善，基金挹注應跟上實際治療成本，才能維持服務量能並留住專業人才。

此外，李俊宏補充，現行台灣的戒毒個案，有一部分是司法轉介的非自願個案，本身的戒毒意願比較低，要讓這些個案願意持續回診也有相當難度。

為建立患者對醫療體系的信任，李俊宏表示，依「毒品危害防制條例」規定，自願前往醫療院所接受戒癮治療者，醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關。新北市長侯友宜擔任警政署長期間，也曾行文各地警局配合毒品戒治需求，請員警不可以到醫療院所守株待兔，創造讓成癮者能安全就醫的環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

喪屍煙彈 新興毒品 毒品 戒毒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

毒品減害掀論戰！兩大臨床心理團體發聲：戒癮不只靠藥物、心理是核心

蔣萬安、沈伯洋毒品政策交鋒 兩大醫界團體發聲：減害不等於鼓勵吸毒

美沙冬門診視察引隱私疑慮 衛福部長籲避免標籤化

指沈伯洋推崇毒品除罪化 黃士修：別拿美沙冬療法偷換概念

相關新聞

立院毒品減害專報火藥味濃！邱慧洳、石崇良為「社區供毒」當場交鋒

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報。民眾黨立委邱慧洳質詢表示，依立委、台北市長參選人沈伯洋於2014年發表文章提出，應設置社區中心發放毒品，此為比照加拿大「注射屋」做法，這套制度在台灣實施可行性如何？衛福部長石崇良說，國內目前實施減害計畫，就是於醫療院所提供美沙冬，與加拿大「注射屋」的做法不同。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

黴菌毒素害長期疲倦！咖啡、堅果易累積 醫檢測1數值偏高：禍首非它們

醫師李思賢尿液檢測發現思鐮孢毒素B為16.6，低於25.0門檻；該毒素常見於穀物，實際來源與健康影響仍待釐清。

國中妹矯正牙齒遭醫嗆「一口爛牙」！姊姊心疼：她自卑到低頭

女網友控訴，陪國中妹妹到北部牙醫矯正回診，苦等近1小時並遭牙醫、牙助當眾羞辱，妹妹自卑低頭；貼文引發網友熱議。

影／火鍋內竟發現掛鉤！消費者大驚貼網 中市食安處要查

台中市北屯區一家連鎖火鍋店湯中竟出現一個掛勾，消費者大驚下把影像貼上網。台中市食安處上午說，已完成錄案，將前往稽查。依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者應每批成品確認符合其品保要求；若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元至2億元罰鍰。

國際技能競賽我國奪第3 卓榮泰：成績太好 將頒2040萬元鼓勵選手

2026第48屆國際技能競賽9月22日至9月27日在上海舉行，台灣派出53位國手參加47個職類競賽，榮獲3金、3銀、7銅及30優勝的佳績。行政院長卓榮泰今於2026第48屆國際技能競賽頒獎典禮致詞指出，政府將頒2040萬元獎金鼓勵選手與培訓團隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。