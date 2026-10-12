美沙冬成鴉片類毒品替代療法…若染上新興毒品何解？醫：結合醫療、個管助戒毒

毒品政策成台北市長選戰焦點，美沙冬等替代療法、減害措施更延燒至立院。不過，近年校園常見的依托咪酯等新型毒品屬非鴉片毒品，沒有美沙冬等替代療法。衛福部桃園療養院副院長李俊宏說明，非鴉片類毒品成癮，目前主要透過醫療評估、個案管理、心理治療協助戒毒，部分戒斷症狀也可使用情緒穩定劑、抗焦慮藥物、抗憂鬱藥物等緩解。

李俊宏指出，海洛因屬鴉片毒品，比安非他命、K他命、大麻、依托咪酯等非鴉片類毒品強度更強、成癮性更高。然而，鴉片類毒品目前有美沙冬等替代療法減緩戒斷症狀，非鴉片毒品則沒有大規模證實有效的替代藥物，目前主要治療仰賴醫療評估、個案管理、精神醫療與成癮治療等方式，多管齊下協助戒癮。

初步醫療評估，必須找出患者用藥的深層原因，部分人有憂鬱、焦慮、心理創傷等共病狀況。接著需要透過個案管理，追蹤醫療與生活狀況，包括提醒患者回診、平時需要做的練習、生活適應情形、安排檢查、後續療程安排。

李俊宏說明，後續具體療程，醫師會在患者每次回診時進行輔導與諮詢，若有需要會轉介心理治療，較完整會接受6至8次團體或個別心理治療，若有需要也可再增加次數，大約需要一年時間。

非鴉片藥物沒有替代療法，李俊宏說，雖然非鴉片毒品成癮性不如鴉片毒品，但部分人仍會出現坐立難安、情緒激動、焦躁、毒品渴望等戒斷症狀，醫師會根據個案，使用情緒穩定劑、抗焦慮劑、抗憂鬱劑減輕症狀，國際研究也指出，部分鴉片類受體的阻斷劑，對於非鴉片毒品成癮者也可達到緩解效果。

李俊宏指出，戒毒過程中，最困難的是個案的生活狀況。成癮者的生活經常處於不穩定狀態，有時無法規律回診、參加心理治療，實務上必須透過減免醫療費用等方式，增加回診誘因。

因此現有「毒品防制基金」對戒癮有很大幫助，李俊宏表示，戒毒治療目前並未納入健保，屬於自費項目，但透過毒防基金的挹注，個案通常可以申請到治療費用補助，有效鼓勵他們積極參與治療。他認為，近年物價上漲、專業人員薪資條件也需改善，基金挹注應跟上實際治療成本，才能維持服務量能並留住專業人才。

此外，李俊宏補充，現行台灣的戒毒個案，有一部分是司法轉介的非自願個案，本身的戒毒意願比較低，要讓這些個案願意持續回診也有相當難度。

為建立患者對醫療體系的信任，李俊宏表示，依「毒品危害防制條例」規定，自願前往醫療院所接受戒癮治療者，醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關。新北市長侯友宜擔任警政署長期間，也曾行文各地警局配合毒品戒治需求，請員警不可以到醫療院所守株待兔，創造讓成癮者能安全就醫的環境。

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