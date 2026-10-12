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台灣藝術家進軍東京國際美術展 陳郁文陳重穎探索多元文化面貌

中央社／ 東京12日專電
台灣藝術家陳郁文及陳重穎參與東京國際美術展「TOKYO ATLAS」相關企畫展「座標」，東京都知事小池百合子8日宣布美術展開幕。圖／駐日台灣文化中心提供（中央社）
台灣藝術家陳郁文及陳重穎參與東京國際美術展「TOKYO ATLAS」相關企畫展「座標」，東京都知事小池百合子8日宣布美術展開幕。圖／駐日台灣文化中心提供（中央社）

台灣當代藝術再度登上日本國際藝術舞台。駐日台灣文化中心今年首度與東京都合作，促成藝術家陳郁文及陳重穎參與東京國際美術展「TOKYO ATLAS」相關企畫展。兩人透過錄像裝置及複合媒材創作，探索歷史記憶、文化認同及多元語言社會中的溝通議題，展現台灣當代藝術多元面貌。

駐日台灣文化中心表示，「TOKYO ATLAS」8日由東京都知事小池百合子宣布開幕，相關企畫展「座標」（Coordinates）則在東京天王洲的WHATMUSEUM展出，展期至12月20日。展覽聚焦東京都長期支持的日本及國際藝術家與策展人，透過不同創作者的發展軌跡與當下藝術實踐，呈現當代藝術的多元視角，並重新思考其在當代藝術場域中的「座標」。

台灣錄像藝術家陳郁文長期關注記憶、文化認同、地方與歷史之間的關係，創作橫跨錄像、攝影、裝置及新媒體。本次展出的全新作品「虛構之島」，以東京灣人工島「第六台場」為靈感，透過動畫與反射裝置，呈現現實與想像交錯的風景。

第六台場原為江戶時代興建的海防設施，如今被保存為歷史遺跡，禁止一般民眾進入。由於長期缺乏人為干預，島上逐漸形成植物繁茂的自然景觀。陳郁文從這座兼具軍事歷史與自然生態特色的島嶼出發，探索不同時空的歷史與記憶如何相互重疊，進而形成新的風景與認知。

陳郁文也於11日在東京EZOHUB TOKYO與日本參展藝術家山縣瑠衣對談，分享作品背後的創作理念，以及從構思到實踐的思考過程。

另一名參展藝術家陳重穎（CHEN Shige）目前以日本茨城縣為創作據點，主要透過繪畫與書寫，關注失效的溝通、複語言社會，以及被壓縮的視覺圖像等社會背景，近年特別關注無意義書寫（Asemicwriting）、紙張的造型表現，以及複語言漫畫等議題。

此次展出的「畫在白菜上的小文字」及「放在棕櫚上朝向遠方」結合繪畫、漫畫、影像與文字，透過塔狀展台、牆面紙張與投影影像等多層次配置，營造圖像與文字交錯的視覺空間。作品將白菜葉片自然形成的黑色斑點視為一種書寫形式，藉由不同語言與媒材的交織，探討當代多元文化社會中的溝通與共存課題。

台灣文化中心主任曾鈐龍表示，兩名藝術家分別從不同的創作背景及媒材出發，展現台灣當代藝術豐富且多元的特色，期盼藉由與東京都及日本重要藝術機構合作，持續為台灣藝術家拓展國際展演與交流機會。

東京 藝術家 小池百合子 當代藝術

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