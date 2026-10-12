林業保育署2027月曆《非常之森》 即日起開放預購

2027年將至，林業及自然保育署2027年月曆以「非常之森」為主題，邀請4位知名繪者結合博物學觀察與插畫藝術，從不同尺度描繪植物的「非常」之處，發現台灣森林與自然界令人驚嘆的生命樣貌，即日起至10月28日開放線上預購。

林業保育署表示，「非常之森」從高度、生長速度、樹圍、冠幅與珍稀程度等12種指標，呈現植物的非凡之處，如3月「向天空奔跑」探索竹類旺盛的生長力；5月「交融的巨人」感受巨木的壯闊；7月「一樹之林」邀請讀者走進大白榕伸展的超寬樹冠； 10月「台灣珍寶」則聚焦在地珍稀植物。透過博物學的視角，從不同尺度看見台灣森林與植物的多元樣貌與生命力。

林業保育署指出，「非常之森」月曆主題仍由林業保育署署長林華慶與同仁共同發想，經多次討論，篩選出12項各具特色的每月子主題。由知名插畫家暨藝術指導鄒駿昇 Page Tsou率領的吉日設計，邀請洪添賢Croter、李佾儒（過山貓），以及葉書謹yehshuchin等共4位繪者，將科學知識轉譯為親近易懂的視覺饗宴。