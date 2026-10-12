國產黃金梨穗嫁接 農改場找到最佳採穗期不輸進口

農業部花蓮區農業改良場為改善國產黃金梨穗嫁接生產的梨果實偏小情形，試驗不同採收期的影響，發現11月中旬採收最理想，且果實品質不輸進口。

農業部今天發布新聞稿，宜蘭三星地區栽培的高接黃金梨，過去高接所需的黃金梨穗多仰賴進口，近年受疫情及國際情勢等因素影響，進口供應穩定性受到挑戰，農糧署邀產學研單位組成技術服務團，輔導國產黃金梨穗，但仍有生育較慢及果實偏小情形，推測採穗時期可能為提升國產梨穗生產穩定性的關鍵，花蓮農改場自114年起進行不同採穗時期之嫁接栽培試驗。

花蓮農改場說，至今試驗結果，發現以114年11月中旬採穗的梨穗後續果實表現最穩定，平均果重約406公克，與進口梨穗生產的果實品質相當，其中果重達341公克以上的大果比例達73%，突破果實偏小魔咒，符合三星地區農會作為禮盒包裝的果實規格。

花蓮農改場說，除採穗時期外，梨穗嫁接前是否累積足夠低溫時數也是影響後續生育的重要因素，試驗資料顯示，採穗時間越晚，嫁接前可累積的低溫時數越少，初步建議國產黃金梨穗於嫁接前累積1000小時以上低溫時數再進行嫁接，可降低發芽延遲及果實偏小的風險。

花蓮農改場場長楊大吉表示，建立穩定的國產梨穗生產體系，是維持宜蘭高接梨產業發展的重要基礎，這次試驗結果可提供國產黃金梨穗採穗管理參考，未來將持續精進梨穗生產與管理技術，強化宜蘭高接梨產業發展韌性。