快訊

誰在賣？台股僅小跌11點 三大法人卻賣超593億元

女警遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

聽新聞
0:00 / 0:00

Taiwan PASS半價優惠 再加碼2.4萬套

中央社／ 台北12日電

鼓勵民眾國旅觀光署祭出Taiwan PASS台鐵版半價優惠，原限量的2.4萬套已經售罄。觀光署今天宣布加碼2.4萬套，並攜手日月潭花火音樂祭，推出VIP觀賞席。

為帶動旅客平日出遊，觀光署規劃優惠方案，包括平日住宿折抵最高新台幣2000元、生日住宿金1200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國旅獎助及TaiwanPASS優惠；國際行銷則有國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等項目。

其中Taiwan PASS優惠方面，祭出Taiwan PASS台鐵版半價優惠，原本的2.4萬套已經銷售一空，經評估經費使用情形後決定適度加碼2.4萬套，讓更多民眾都可以使用。

觀光署表示，「Taiwan PASS台鐵版」包含鐵路、都會捷運及景區接駁等多元交通服務，適合民眾以大眾運輸規劃跨縣市及多日旅遊，這次不僅推出限量半價優惠，還有「原價購買加贈新台幣1500元平日住宿抵用券」。

此外，觀光署說，攜手「2026日月潭花火音樂嘉年華」，推出Taiwan PASS限定VIP觀賞席，10月17日及11月14日2個場次提供共150個限量VIP觀賞席，旅客在活動開始20分鐘前，只要在活動服務台出示TaiwanPASS APP票券畫面即可兌換。

日月潭 國旅 觀光署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅補助前5名縣市出爐 花東宜占前3名

國旅補助經費已用26％ 民眾衝這5縣市使用最踴躍

天成飯店旅展祭2.2折優惠！五星住宿3,200元起、餐券5.1折

台北萬豪「買一送一」限量開搶！餐券最低64折 自助餐千元有找

相關新聞

立院毒品減害專報火藥味濃！邱慧洳、石崇良為「社區供毒」當場交鋒

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報。民眾黨立委邱慧洳質詢表示，依立委、台北市長參選人沈伯洋於2014年發表文章提出，應設置社區中心發放毒品，此為比照加拿大「注射屋」做法，這套制度在台灣實施可行性如何？衛福部長石崇良說，國內目前實施減害計畫，就是於醫療院所提供美沙冬，與加拿大「注射屋」的做法不同。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

黴菌毒素害長期疲倦！咖啡、堅果易累積 醫檢測1數值偏高：禍首非它們

醫師李思賢尿液檢測發現思鐮孢毒素B為16.6，低於25.0門檻；該毒素常見於穀物，實際來源與健康影響仍待釐清。

國中妹矯正牙齒遭醫嗆「一口爛牙」！姊姊心疼：她自卑到低頭

女網友控訴，陪國中妹妹到北部牙醫矯正回診，苦等近1小時並遭牙醫、牙助當眾羞辱，妹妹自卑低頭；貼文引發網友熱議。

影／火鍋內竟發現掛鉤！消費者大驚貼網 中市食安處要查

台中市北屯區一家連鎖火鍋店湯中竟出現一個掛勾，消費者大驚下把影像貼上網。台中市食安處上午說，已完成錄案，將前往稽查。依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者應每批成品確認符合其品保要求；若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元至2億元罰鍰。

國際技能競賽我國奪第3 卓榮泰：成績太好 將頒2040萬元鼓勵選手

2026第48屆國際技能競賽9月22日至9月27日在上海舉行，台灣派出53位國手參加47個職類競賽，榮獲3金、3銀、7銅及30優勝的佳績。行政院長卓榮泰今於2026第48屆國際技能競賽頒獎典禮致詞指出，政府將頒2040萬元獎金鼓勵選手與培訓團隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。