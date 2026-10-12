Taiwan PASS半價優惠 再加碼2.4萬套

鼓勵民眾國旅，觀光署祭出Taiwan PASS台鐵版半價優惠，原限量的2.4萬套已經售罄。觀光署今天宣布加碼2.4萬套，並攜手日月潭花火音樂祭，推出VIP觀賞席。

為帶動旅客平日出遊，觀光署規劃優惠方案，包括平日住宿折抵最高新台幣2000元、生日住宿金1200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國旅獎助及TaiwanPASS優惠；國際行銷則有國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等項目。

其中Taiwan PASS優惠方面，祭出Taiwan PASS台鐵版半價優惠，原本的2.4萬套已經銷售一空，經評估經費使用情形後決定適度加碼2.4萬套，讓更多民眾都可以使用。

觀光署表示，「Taiwan PASS台鐵版」包含鐵路、都會捷運及景區接駁等多元交通服務，適合民眾以大眾運輸規劃跨縣市及多日旅遊，這次不僅推出限量半價優惠，還有「原價購買加贈新台幣1500元平日住宿抵用券」。

此外，觀光署說，攜手「2026日月潭花火音樂嘉年華」，推出Taiwan PASS限定VIP觀賞席，10月17日及11月14日2個場次提供共150個限量VIP觀賞席，旅客在活動開始20分鐘前，只要在活動服務台出示TaiwanPASS APP票券畫面即可兌換。