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桃園拉拉山榮獲國際暗空勝地認證 展現生態與人文美感

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
拉拉山獲國際暗空勝地認證，圖為早先爭取認證，工程人員執行燈光優化工作。圖／社團法人台灣暗空協會提供
拉拉山獲國際暗空勝地認證，圖為早先爭取認證，工程人員執行燈光優化工作。圖／社團法人台灣暗空協會提供

桃園推動生態保育與星空觀光邁入歷史新紀元，觀旅局今日表示，國慶日接獲國際暗空協會通知，拉拉山獲國際暗空勝地認證，將於14日正式公布好消息和來台授證。拉拉山不僅是全台第一座、亞洲第三座通過認證的「國際暗空勝地（Urban Night Sky Place）」，更是6都中第一個獲此殊榮的城市。

國際暗空論壇暨拉拉山國際暗空勝地授獎儀式14日（周三）中午在台大次震宇宙館國際會議廳登場，市長張善政、國際暗空協會主席 Nalayini Brito Davis、執行長 Ruskin Hartley、台灣暗空協會會長林正修等人都將到場。

觀旅局表示，拉拉山獲暗空勝地是政府、民間協力「暗天不暗地」，法治與光環境雙重升級的結果，結合森林生態、泰雅文化與星空資源，打造國際級暗空生態觀光品牌，同時結合旅行社推出北橫暗空深度旅遊，帶動部落夜經濟。國際暗空協會對「暗空勝地」的認證標準極為嚴格，必須同時滿足「位處人口5萬以上城鎮50公里範圍內」、「為免費開放的公眾空間」以及「區域內三分之二以上戶外光源須符合暗空照明原則」等硬性條件。由於拉拉山認證範圍內包含復興區部落與密集生活聚落，如何在不影響夜間用路與安全的前提下深入溝通，改善在地人工光源，建立信任與交流關係的過程極具挑戰。

為了達標，桃園市府觀旅、工務局等局處團隊包括復興區公所、風管處展現極大努力，期間辦理地方說明會、地方改燈與倡議工作坊、天文與導覽培訓課程、暗空主題體驗活動以及多場次跨局處會議。透過無數次溝通，市府團隊秉持「暗空不暗地」理念，順利改善超過400盞公有路燈，加裝燈罩或調整角度，同時輔導數十家在地旅宿業者簽署「暗空勝地管理公約」，並公告「桃園市光污染防制要點」，讓區域內光源順利通過國際標準高門檻。

拉拉山巴陵鐵塔，減低光害後可以看清楚銀河輪廓。圖／社團法人台灣暗空協會提供
拉拉山巴陵鐵塔，減低光害後可以看清楚銀河輪廓。圖／社團法人台灣暗空協會提供

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