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空腹喝咖啡是禁忌？胃腸科醫師打破迷思：1類人不用怕

聯合新聞網／ 綜合報導
空腹喝咖啡是否會造成胃部不適，其實與個人體質及腸胃狀況有關，並非每個人都需要因此改變喝咖啡的習慣。圖／ingimage
空腹喝咖啡是否會造成胃部不適，其實與個人體質及腸胃狀況有關，並非每個人都需要因此改變喝咖啡的習慣。圖／ingimage

不少人都有聽過「空腹喝咖啡會傷胃」的說法，因此習慣先吃早餐，再喝咖啡提神。不過，胃腸肝膽科醫師楊子緯指出，空腹喝咖啡是否會造成胃部不適，其實與個人體質及腸胃狀況有關，並非每個人都需要因此改變喝咖啡的習慣，可以依照自己身體的反應，找到適合自己的飲用方式。

楊子緯在臉書發文說明，從生理機制來看，咖啡因可能刺激胃酸分泌，也可能使位於食道與胃交界處的「下食道括約肌」放鬆。這個括約肌原本具有防止胃酸逆流回食道的作用，當胃酸分泌增加、括約肌又較為放鬆時，理論上便可能提高胃部不適或胃食道逆流的風險。空腹時胃內沒有食物，因此部分人可能會感覺刺激較為明顯。

不過，醫師強調，每個人的腸胃狀況與耐受程度不同，實際反應也會有所差異。若本身有胃食道逆流、消化性潰瘍或慢性胃炎等病史，空腹喝咖啡可能較容易引發胃部不適、火燒心等症狀，這類族群應特別留意；相對而言，腸胃功能健康、對咖啡耐受度較好的人，即使空腹飲用，也可能沒有明顯不適。因此，「空腹喝咖啡會傷胃」並不是適用所有人的絕對規則。

若發現空腹喝咖啡後容易胃痛或出現火燒心，楊子緯建議，可以先調整飲用時間，改成吃完飯再喝，或搭配少量食物、點心，減少空腹飲用帶來的不適。此外，也可以考慮選擇酸度相對較低的咖啡豆或烘焙方式，例如深烘焙咖啡通常比淺烘焙咖啡酸度低；若仍感到不舒服，也可減少每次飲用的份量或咖啡因攝取量。

楊子緯提醒，民眾不必只因為「空腹喝咖啡會傷胃」這句常見說法，就一律戒掉早晨喝咖啡的習慣，應依照自身狀況調整飲用方式。如果喝完咖啡經常出現胃痛、胃酸逆流或火燒心等症狀，就應留意相關誘因，必要時尋求醫師評估。比起一味遵守飲食禁忌，更重要的是了解自己的腸胃反應，找到適合自己的飲用時間與方式。

咖啡 胃食道逆流 食道

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