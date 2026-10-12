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衛福部不支持大麻合法化 減害計畫非社區提供毒品

中央社／ 台北12日電

毒品議題近日成市長選戰攻防，衛福部石崇良表示，衛福部推動的是以科學實證為基礎的減害計畫，並非在社區直接提供毒品，所以不會進行可行性評估，表態不支持大麻合法化。

民眾黨立委邱慧洳、國民黨立委王育敏等人陸續提出呼籲，衛福部應說明毒品、藥品及管制藥品的差異，避免社會大眾誤以為三者可以直接畫上等號；針對校園毒品篩檢的目的與功能，應釐清篩檢的意義、適用方式、相關法律問題及配套措施，回應外界對政策的批評。

針對加拿大注射站等國外相關制度，立委建議衛福部提出專業評估，分析其成效、風險及是否適合台灣。石崇良表示，在社區提供毒品的部分，衛福部目前的立場很清楚，「我們不會採取在社區直接提供毒品的模式。」

石崇良重申，如果衛福部的政策立場已經很明確，就是不會在社區提供毒品，為何還要進行這樣的評估，除非有立法委員認為要在社區提供毒品，並要求衛福部進行可行性評估，衛福部就需要釐清提出這項要求的目的。

石崇良說，台灣當初推動減害計畫，主因是愛滋病感染人數快速增加，有相當比例與毒品使用者共用針頭有關，因此提供清潔針具及搭配口服美沙冬療法。台灣從2005年起推動減害，至今全國22個縣市參與毒品戒治工作，設有163個戒治機構，許多機構提供美沙冬療法。

針對各界質疑毒品與藥品是否可畫上等號，石崇良表示，不能單純只看物質名稱，而忽略實際用途與管理方式，「我沒有說毒品就是藥品。」管制藥品之所以需要特殊管理，就是因為這些物質可能具有醫療用途，同時也可能帶來濫用或成癮風險。

至於校園毒品篩檢議題，石崇良說，從公共衛生政策來看，篩檢大致可以分為全面性篩檢，以及針對高風險族群的篩檢。如果是針對高風險族群進行篩檢，可能有助於及早介入，但仍須考量篩檢工具的準確性，包括偽陽性、偽陰性等問題。

石崇良表示，校園毒品篩檢也必須有完整的配套，如後續資源轉介、校園輔導及相關支持措施，同時避免標籤化。因此，校園毒品篩檢不能只討論要不要做，還必須綜合考量篩檢方式、法律問題、學生權益，以及後續處置機制。

面對王育敏詢問是否支持吸食大麻合法化，石崇良表態不支持，他說，雖然有些國家已經推動大麻合法化，但也出現一些值得關注的問題，如同樣位於亞洲的泰國，在實施相關政策後，確實出現了一些亂象。因此，台灣目前不會考慮大麻合法化。

衛福部 毒品 石崇良

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