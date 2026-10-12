立院毒品減害專報火藥味濃！邱慧洳、石崇良為「社區供毒」當場交鋒

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報。民眾黨立委邱慧洳質詢表示，依立委、台北市長參選人沈伯洋於2014年發表文章提出，應設置社區中心發放毒品，此為比照加拿大「注射屋」做法，這套制度在台灣實施可行性如何？衛福部長石崇良說，國內目前實施減害計畫，就是於醫療院所提供美沙冬，與加拿大「注射屋」的做法不同。

邱慧洳說，台北市一直大力支援減害計畫，有49個據點提供請清潔針具，北市聯醫提供美沙冬替代療法，是否應該給市長蔣萬安一些肯定？但這一、兩周因為沈伯洋的一篇文章，造成紛紛擾擾，讓大家覺得蔣萬安反對減害計畫，並詢問石崇良對此看法？

石崇良表示，這一陣子很多報導、言語，對於減害計畫有一些扭曲，衛福部須重申，減害計畫的成功，一定是要各縣市政府一起配合，也必須讓社會大眾對減害計畫有正確的認識。

邱慧洳直言，現在很多人護航，把「毒品」洗白成「美沙冬」。她反覆追問石崇良，「你覺得毒品二個字有可能是美沙冬嗎？」更批評根本是「指鹿為馬」的現代版「指毒為藥」，要求衛福部利用食藥闢謠專區發文澄清。石崇良則表示，「衛福部態度很清楚，不會在社區提供毒品，現在也不會考慮大麻除罪化。」

另外，過去沈伯洋曾形容，校園毒品篩檢是噁爛的事，邱慧洳今要求教育部代表上台說明。教育部學特司長蔡宜靜說，希望針對疑似使用毒品的學生及早發現、及時提供協助。邱慧洳說，被批評噁爛都沒關係？不需要捍衛一下嗎？澄清一下嗎？。蔡回應，對於這個部分我們持續做政策的努力。

邱慧洳要求衛福部一周後應提供三項資料，包括澄清「毒品不等於藥品」、澄清「校園篩檢不噁爛」，第三、有藉於沈伯洋文章引發人心惶惶，衛福部應針對加拿大在社區中心提供毒品計畫提出可行性評估報告。但石崇良說，如果邱慧洳委員認為是加拿大「注射屋」做法不可行，衛福部為什麼要做可行性評估？

邱慧洳說，社區中心供毒議題已造成社會恐慌，衛福部就應該評估，如今衛福部不想做沒有關係，「反正你（石崇良）的態度、你的立場，大家看得一清二楚」。石崇良回擊表示，衛福部的態度不會在社區提供毒品，所以無需進行可行性評估，但今天邱慧洳委員卻提案要求進行可行性評估。

石崇良說，「委員是希望我們在社區提供毒品嗎？不然為什麼要做可行性評估？如果委員認為要提供，我們就來做可行性評估」。邱慧洳說，她沒有要求要在社區提供毒品，希望在社區提供毒品的是沈伯洋，「你（石崇良）為什麼要造謠我提供毒品? 請問我這樣出去還有辦法立足嗎？」

邱慧洳更要求石崇良道歉，「請你（石崇良）收回你的話，請你道歉、請你道歉。」但石崇良並未道歉，兩人僵持許久，最後邱慧洳也未再繼續質詢。

「大家選舉都選到「起肖」（台語）！」國民黨立委蘇清泉說，包括社工、醫師等團體都出面發聲，整個情形是「強強滾」，減毒、滅毒是應該做的事情，但行政團隊應保持中立，針對毒品議題的討論，應適可而止。石崇良回應，衛福部期望減害計畫不要因此往後退，並持續推動，不要受到這些干擾。

國民黨立委邱鎮軍質詢時，針對昨天民進黨立委指出今天衛環委員會議是「私設刑堂」，指出這樣心態不好，可說是提前施壓，要求與會官員應考慮政治正確，但立法院監督行政機關，為憲政體制的一部分，國會會議卻被形容是刑堂，「如今賴清德總統是登基當皇帝了嗎？」，還是民進黨官員都是欽差大人，國會依法監督就被稱為以下犯上。

邱鎮軍直接詢問今參與會議的官員，並認為今天是上刑堂的請舉手，現場沒有人舉手，接受國會監督，因此，將會議形容成刑堂是心態可議。

民進黨立委林月琴說，很少見一場市長的選舉策略，得罪了許多專業團體，她身為社工，並在社福界已服務30多年，但最近有許多社工、醫療、醫療等團體指出，長期建立的信任，被幾句選舉語言就把它打破，讓成癮者不敢求助，政府應正視專業團體的擔憂，不要讓成癮者被選舉語言嚇跑了，應傳正確的訊息。