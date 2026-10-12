快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

思覺失調症18歲前發病更難治 國衛院找出4關鍵基因 有助新藥開發

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員任雅文指出，全球每千人約6.35人一生中可能罹患思覺失調，雙胞胎與家族研究估計的遺傳率，更高達80%，是受遺傳影響最強的精神疾病之一。多數思覺失調症患者在成年後發病，但有8%早發型患者在18歲以前就發病，是臨床上最棘手、最需新治療策略的族群之一。記者沈沛育／攝影
國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員任雅文指出，全球每千人約6.35人一生中可能罹患思覺失調，雙胞胎與家族研究估計的遺傳率，更高達80%，是受遺傳影響最強的精神疾病之一。多數思覺失調症患者在成年後發病，但有8%早發型患者在18歲以前就發病，是臨床上最棘手、最需新治療策略的族群之一。記者沈沛育／攝影

18歲以前發病的「早發型思覺失調症」藥物治療效果差，是臨床上最棘手、也最需要新治療策略的族群之一。國衛院研究團隊分析台灣患者家族遺傳及國際大型腦組織轉錄體資料庫等，找出四個與18歲前發病高度相關的關鍵樞紐基因，有望釐清疾病成因，有機會成為新藥開發標的線索，為精準診斷與個人化治療提供方向。

研究成果已發布於知名精神醫學期刊「Molecular Psychiatry」。國衛院神經及精神醫學研究中心副院長陳為堅指出，目前治療思覺失調，有口服藥、長效針劑，但很多早發型患者對藥物反應不佳，此研究的重要性在於找出四個與疾病相關的基因，為未來藥物提供重要方向。

全球每千人約6.35人一生中可能罹患思覺失調，雙胞胎與家族研究估計遺傳率更高達80%，顯示思覺失調受遺傳影響極強。

國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員任雅文指出，多數思覺失調症患者在成年後發病，但有8%早發型患者在18歲以前發病，通常與家庭遺傳有較高關係、症狀較嚴重，且對抗精神病藥物治療的反應較差，且正處於高中的學習階段，面臨學習和成年後的工作與生活造成較大影響，是臨床上最棘手、最需新治療策略的族群之一。

過去研究雖找出影響思覺失調的DNA變異，卻難以找出致病機制。為了從「找基因」，轉向「理解遺傳變異如何影響基因表現」。

陳為堅與任雅文、國衛院副研究員級主治醫師林彥鋒等研究團隊，與國內外學者合作，從台灣收案的思覺失調症家族世代資料，以及國際大型腦組織轉譯資料庫，透過轉錄體關聯研究（TWAS）估計出初基因現風險分數（gene expression risk scores，GeRS）研究，試圖找出真正影響疾病遺傳調控的關鍵基因。

任雅文說明，研究樣本來自台灣兩個獨立世代的思覺失調症家族世代，一組為1998到2002年收案，家中有2名以上手足罹病的595名多發性家族患者；第二組為2009年至2014年收案，家中僅一人罹病的595名單發性家族患者。

再將家族資料，結合國際大型腦組織轉錄體資料庫，包括CommonMindConsortium背外側前額葉皮質、GTEx腦皮質等，透過轉錄體關聯研究（TWAS），推估個體基因受到遺傳調控後在腦部的表現量，並建立個體層級基因表現風險分數（gene expression risk scores，GeRS）。

依據過去精神病腦組織基因表現資料研究中，既有的13個精神病症共表現模組為單位，整合個基因模組，進行加權基因共表現網絡分析。進一步分析，發現鵲四個關鍵基因COPS6、MRPS7、RUVBL2及PSMD2，在不同分析方法皆列在重要位置，被研究團隊視為潛在「樞紐基因」。

任雅文說明，這四個基因涉及蛋白質降解、DNA修復與染色質重塑、粒線體轉譯及胺基醯-tRNA 合成等生物路徑，並與細胞恆定及神經發育等基本生物功能密切相關。這些基因主要聚集於興奮性神經元，且其表現多從胎兒晚期開始逐漸增加活性，並持續至兒童及成年期，與早發型患者在青少年期即出現臨床症狀的特徵相互呼應。

目前思覺失調症的藥物治療，主要著重於調節多巴胺等神經傳導物質，但早發型患者的治療反應往往較不理想。若進一步證實早發型思覺失調症與神經發育早期的基因調控異常有關，治療策略可能不只針對神經傳導物質，也能從更上游的基因調控機制尋找新的治療方法。

台大醫學院精神科副教授劉智民以臨床觀點指出，思覺失調症患者約30%對藥物治療的反應效果不好，屬於「難治型」患者，早發型通常也較難治療。此研究蒐集長時間個案資料，找出樞紐基因，提供未來進一步研究、開發新藥物的潛力，讓早發性患者有更完善的治療。

劉智民指出，早發性患者除了面對精神疾病，在發病過程中，腦部也正在發育，認知功能容易受損，且面臨學業壓力、社會標籤化等外在壓力，對於本人或家庭負荷非常大。陳為堅指出，此研究結果尚未走到應用階段，但提供了重要的科學證據發覺思覺失調的樞紐基因，未來可以進一步針對模型中的58個基因進行挖掘。

國衛院神經及精神醫學研究中心副院長陳為堅指出，目前治療思覺失調，有口服藥、長效針劑，但很多早發型患者對藥物反應不佳。此研究的重要性在於，找出四個與疾病相關的關鍵樞紐基因，位未來新藥物提供重要方向。記者沈沛育／攝影
國衛院神經及精神醫學研究中心副院長陳為堅指出，目前治療思覺失調，有口服藥、長效針劑，但很多早發型患者對藥物反應不佳。此研究的重要性在於，找出四個與疾病相關的關鍵樞紐基因，位未來新藥物提供重要方向。記者沈沛育／攝影

台大醫學院精神科副教授劉智民以臨床觀點指出，思覺失調症患者有約30%對藥物治療的反應效果不好，屬於「難治型」患者，早發型通常也較難治療，尤其在發病過程中，腦部也正在發育，認知功能容易受損，且面臨學業壓力、社會標籤化等外在壓力，對於本人或家庭負荷非常大。記者沈沛育／攝影
台大醫學院精神科副教授劉智民以臨床觀點指出，思覺失調症患者有約30%對藥物治療的反應效果不好，屬於「難治型」患者，早發型通常也較難治療，尤其在發病過程中，腦部也正在發育，認知功能容易受損，且面臨學業壓力、社會標籤化等外在壓力，對於本人或家庭負荷非常大。記者沈沛育／攝影

思覺失調症 國衛院 基因

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台大研究揭大腸直腸癌抗藥關鍵 調控腫瘤纖維化成治療新方向

骨痛、貧血、高血鈣、腎衰竭 侯信安：當心多發性骨髓瘤四大警訊

194歲巨龜還在活蹦亂跳！ 世界最老陸地動物「強納森」藏長壽秘密

黑眼圈別只當熬夜！4歲女童腿痛腹痛確診「兒童癌王」 母痛哭自責

相關新聞

立院毒品減害專報火藥味濃！邱慧洳、石崇良為「社區供毒」當場交鋒

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報。民眾黨立委邱慧洳質詢表示，依立委、台北市長參選人沈伯洋於2014年發表文章提出，應設置社區中心發放毒品，此為比照加拿大「注射屋」做法，這套制度在台灣實施可行性如何？衛福部長石崇良說，國內目前實施減害計畫，就是於醫療院所提供美沙冬，與加拿大「注射屋」的做法不同。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

黴菌毒素害長期疲倦！咖啡、堅果易累積 醫檢測1數值偏高：禍首非它們

醫師李思賢尿液檢測發現思鐮孢毒素B為16.6，低於25.0門檻；該毒素常見於穀物，實際來源與健康影響仍待釐清。

國中妹矯正牙齒遭醫嗆「一口爛牙」！姊姊心疼：她自卑到低頭

女網友控訴，陪國中妹妹到北部牙醫矯正回診，苦等近1小時並遭牙醫、牙助當眾羞辱，妹妹自卑低頭；貼文引發網友熱議。

影／火鍋內竟發現掛鉤！消費者大驚貼網 中市食安處要查

台中市北屯區一家連鎖火鍋店湯中竟出現一個掛勾，消費者大驚下把影像貼上網。台中市食安處上午說，已完成錄案，將前往稽查。依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者應每批成品確認符合其品保要求；若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元至2億元罰鍰。

Grab擬併foodpanda 外送工會：對國土資安與數位主權造成威脅

公平交易委員會將於10月27日前，針對東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣外送事業一案作成決定。全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等，今與多位跨黨派民意代表集結於公平會前指出，Grab的AI研發核心就設於北京與深圳，對國土資安與數位主權造成威脅表達強烈反對，並遞交陳情書，要求公平會依法駁回本項併購案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。