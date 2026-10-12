思覺失調症18歲前發病更難治 國衛院找出4關鍵基因 有助新藥開發

18歲以前發病的「早發型思覺失調症」藥物治療效果差，是臨床上最棘手、也最需要新治療策略的族群之一。國衛院研究團隊分析台灣患者家族遺傳及國際大型腦組織轉錄體資料庫等，找出四個與18歲前發病高度相關的關鍵樞紐基因，有望釐清疾病成因，有機會成為新藥開發標的線索，為精準診斷與個人化治療提供方向。

研究成果已發布於知名精神醫學期刊「Molecular Psychiatry」。國衛院神經及精神醫學研究中心副院長陳為堅指出，目前治療思覺失調，有口服藥、長效針劑，但很多早發型患者對藥物反應不佳，此研究的重要性在於找出四個與疾病相關的基因，為未來藥物提供重要方向。

全球每千人約6.35人一生中可能罹患思覺失調，雙胞胎與家族研究估計遺傳率更高達80%，顯示思覺失調受遺傳影響極強。

國衛院神經及精神醫學研究中心博士後研究員任雅文指出，多數思覺失調症患者在成年後發病，但有8%早發型患者在18歲以前發病，通常與家庭遺傳有較高關係、症狀較嚴重，且對抗精神病藥物治療的反應較差，且正處於高中的學習階段，面臨學習和成年後的工作與生活造成較大影響，是臨床上最棘手、最需新治療策略的族群之一。

過去研究雖找出影響思覺失調的DNA變異，卻難以找出致病機制。為了從「找基因」，轉向「理解遺傳變異如何影響基因表現」。

陳為堅與任雅文、國衛院副研究員級主治醫師林彥鋒等研究團隊，與國內外學者合作，從台灣收案的思覺失調症家族世代資料，以及國際大型腦組織轉譯資料庫，透過轉錄體關聯研究（TWAS）估計出初基因現風險分數（gene expression risk scores，GeRS）研究，試圖找出真正影響疾病遺傳調控的關鍵基因。

任雅文說明，研究樣本來自台灣兩個獨立世代的思覺失調症家族世代，一組為1998到2002年收案，家中有2名以上手足罹病的595名多發性家族患者；第二組為2009年至2014年收案，家中僅一人罹病的595名單發性家族患者。

再將家族資料，結合國際大型腦組織轉錄體資料庫，包括CommonMindConsortium背外側前額葉皮質、GTEx腦皮質等，透過轉錄體關聯研究（TWAS），推估個體基因受到遺傳調控後在腦部的表現量，並建立個體層級基因表現風險分數（gene expression risk scores，GeRS）。

依據過去精神病腦組織基因表現資料研究中，既有的13個精神病症共表現模組為單位，整合個基因模組，進行加權基因共表現網絡分析。進一步分析，發現鵲四個關鍵基因COPS6、MRPS7、RUVBL2及PSMD2，在不同分析方法皆列在重要位置，被研究團隊視為潛在「樞紐基因」。

任雅文說明，這四個基因涉及蛋白質降解、DNA修復與染色質重塑、粒線體轉譯及胺基醯-tRNA 合成等生物路徑，並與細胞恆定及神經發育等基本生物功能密切相關。這些基因主要聚集於興奮性神經元，且其表現多從胎兒晚期開始逐漸增加活性，並持續至兒童及成年期，與早發型患者在青少年期即出現臨床症狀的特徵相互呼應。

目前思覺失調症的藥物治療，主要著重於調節多巴胺等神經傳導物質，但早發型患者的治療反應往往較不理想。若進一步證實早發型思覺失調症與神經發育早期的基因調控異常有關，治療策略可能不只針對神經傳導物質，也能從更上游的基因調控機制尋找新的治療方法。

台大醫學院精神科副教授劉智民以臨床觀點指出，思覺失調症患者約30%對藥物治療的反應效果不好，屬於「難治型」患者，早發型通常也較難治療。此研究蒐集長時間個案資料，找出樞紐基因，提供未來進一步研究、開發新藥物的潛力，讓早發性患者有更完善的治療。

劉智民指出，早發性患者除了面對精神疾病，在發病過程中，腦部也正在發育，認知功能容易受損，且面臨學業壓力、社會標籤化等外在壓力，對於本人或家庭負荷非常大。陳為堅指出，此研究結果尚未走到應用階段，但提供了重要的科學證據發覺思覺失調的樞紐基因，未來可以進一步針對模型中的58個基因進行挖掘。

國衛院神經及精神醫學研究中心副院長陳為堅指出，目前治療思覺失調，有口服藥、長效針劑，但很多早發型患者對藥物反應不佳。此研究的重要性在於，找出四個與疾病相關的關鍵樞紐基因，位未來新藥物提供重要方向。記者沈沛育／攝影