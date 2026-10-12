張炳煌帶你用AI玩蘇軾「寒食帖」故宮樂齡月用文物修復身心

適逢重陽節，2026年「故宮樂齡月」將於10月15日至11月15日登場。今年呼應「物華再現：文物保存修復」特展，以「身心修復式」為主題，從文物歷經歲月、修護與新生的歷程汲取靈感，將「修復」延伸至樂齡生活中的自我關照。

今年故宮樂齡月共推出18場活動，包含5場專題講座及13場工作坊，並依不同體驗規劃「起手式」、「養心式」及「修身式」系列。活動從故宮文物出發，延伸至植物文學、正念覺察、生命故事、AI書藝、影像記憶與肢體探索，從觀看、聆聽到創作與身體參與，讓參與者以不同方式親近文物，並連結自身生活經驗。

5場專題講座從身體、心靈與生命經驗切入。10月16日由職能治療師李函哲帶來「身心復能—故宮國寶動動操」，從身體運動認識故宮文物；10月20日潘富俊教授主講「長青長情—故宮文物的花草樹木」，循著古代繪畫中的草木，閱讀植物背後的人情世故與悲歡離合；10月22日正念引導師吳錫昌以「一眼千年—正念與故宮文物的深度相遇」，分享如何透過正念覺察觀看文物。

10月27日精神科醫師廖泊喬從經典《紅樓夢》及故宮文物〈召卣〉談起，解析古人的憂鬱與成癮問題。11月3日則由臨床心理師莊祐蓁帶來「多重宇宙的記憶切片—今牌人生認知牌卡」，運用故宮台北榮民總醫院共同開發之「今牌人生認知牌卡」練習記憶力、注意力和反應力，回憶生命中的精彩故事。

「手牽手—藝同遊故宮」邀請親子、祖孫或樂齡好友兩人一組參加，透過共同參觀、觀看與交流，在故宮留下彼此共享的記憶；「正念—故宮文物曼陀羅工作坊」引導參與者覺察、傾聽並接納當下的情緒，在創作過程中回顧生命經驗；「描摹—AI書藝工作坊」由書法家張炳煌教授帶領，以蘇軾〈寒食帖〉為例，結合傳統書藝與AI數位科技，體驗書法在數位時代的嶄新可能；「穿越—時光修復工作坊」則邀請參與者攜帶10至20張舊照片，透過影像重拾往日記憶，在分享中重新看見自己的生命故事。

為讓更多民眾以不同方式參與，今年另推出「故宮樂齡月線上抽獎活動」，於10月15日至11月15日活動期間同步舉行。參與者透過輕鬆的抽牌體驗，從觀看一件文物開始，探索圖像、記憶與自身生活經驗之間的連結，並有機會獲得「今牌人生認知牌卡」一套。

2026故宮樂齡月歡迎55歲以上民眾邀請親朋好友一同參與，凡報名參加者可獲得活動專屬小禮，並於樂齡月期間憑學員證免費兌換第一展覽館參觀券一張；55歲以上民眾憑身分證件享個人語音導覽租用8折優惠。各項活動詳細時間、場次及報名方式，請詳閱故宮活動網頁:https://www.npm.gov.tw/Activity-Content.aspx?sno=04014632&l=1