快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

張炳煌帶你用AI玩蘇軾「寒食帖」故宮樂齡月用文物修復身心

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2026年「故宮樂齡月」將於10月15日至11月15日登場。圖／故宮提供
2026年「故宮樂齡月」將於10月15日至11月15日登場。圖／故宮提供

適逢重陽節，2026年「故宮樂齡月」將於10月15日至11月15日登場。今年呼應「物華再現：文物保存修復」特展，以「身心修復式」為主題，從文物歷經歲月、修護與新生的歷程汲取靈感，將「修復」延伸至樂齡生活中的自我關照。

今年故宮樂齡月共推出18場活動，包含5場專題講座及13場工作坊，並依不同體驗規劃「起手式」、「養心式」及「修身式」系列。活動從故宮文物出發，延伸至植物文學、正念覺察、生命故事、AI書藝、影像記憶與肢體探索，從觀看、聆聽到創作與身體參與，讓參與者以不同方式親近文物，並連結自身生活經驗。

5場專題講座從身體、心靈與生命經驗切入。10月16日由職能治療師李函哲帶來「身心復能—故宮國寶動動操」，從身體運動認識故宮文物；10月20日潘富俊教授主講「長青長情—故宮文物的花草樹木」，循著古代繪畫中的草木，閱讀植物背後的人情世故與悲歡離合；10月22日正念引導師吳錫昌以「一眼千年—正念與故宮文物的深度相遇」，分享如何透過正念覺察觀看文物。

10月27日精神科醫師廖泊喬從經典《紅樓夢》及故宮文物〈召卣〉談起，解析古人的憂鬱與成癮問題。11月3日則由臨床心理師莊祐蓁帶來「多重宇宙的記憶切片—今牌人生認知牌卡」，運用故宮台北榮民總醫院共同開發之「今牌人生認知牌卡」練習記憶力、注意力和反應力，回憶生命中的精彩故事。

「手牽手—藝同遊故宮」邀請親子、祖孫或樂齡好友兩人一組參加，透過共同參觀、觀看與交流，在故宮留下彼此共享的記憶；「正念—故宮文物曼陀羅工作坊」引導參與者覺察、傾聽並接納當下的情緒，在創作過程中回顧生命經驗；「描摹—AI書藝工作坊」由書法家張炳煌教授帶領，以蘇軾〈寒食帖〉為例，結合傳統書藝與AI數位科技，體驗書法在數位時代的嶄新可能；「穿越—時光修復工作坊」則邀請參與者攜帶10至20張舊照片，透過影像重拾往日記憶，在分享中重新看見自己的生命故事。

為讓更多民眾以不同方式參與，今年另推出「故宮樂齡月線上抽獎活動」，於10月15日至11月15日活動期間同步舉行。參與者透過輕鬆的抽牌體驗，從觀看一件文物開始，探索圖像、記憶與自身生活經驗之間的連結，並有機會獲得「今牌人生認知牌卡」一套。

2026故宮樂齡月歡迎55歲以上民眾邀請親朋好友一同參與，凡報名參加者可獲得活動專屬小禮，並於樂齡月期間憑學員證免費兌換第一展覽館參觀券一張；55歲以上民眾憑身分證件享個人語音導覽租用8折優惠。各項活動詳細時間、場次及報名方式，請詳閱故宮活動網頁:https://www.npm.gov.tw/Activity-Content.aspx?sno=04014632&l=1

2026年「故宮樂齡月」將於10月15日至11月15日登場。圖／故宮提供
2026年「故宮樂齡月」將於10月15日至11月15日登場。圖／故宮提供

故宮 修復 文物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立陶宛博物館「中世紀日」 刀劍交鋒重現古城風貌

遭末代皇帝溥儀帶走 躲過小白樓之亂…虞世南「積時帖」7億天價落槌

從小說自學盜墓 湖北男子成功盜掘2東周時期古墓

草嶺古道芒花季玩新花樣！10月31日開跑 免預約接駁、市集、限量徽章別錯過

相關新聞

立院毒品減害專報火藥味濃！邱慧洳、石崇良為「社區供毒」當場交鋒

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報。民眾黨立委邱慧洳質詢表示，依立委、台北市長參選人沈伯洋於2014年發表文章提出，應設置社區中心發放毒品，此為比照加拿大「注射屋」做法，這套制度在台灣實施可行性如何？衛福部長石崇良說，國內目前實施減害計畫，就是於醫療院所提供美沙冬，與加拿大「注射屋」的做法不同。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

黴菌毒素害長期疲倦！咖啡、堅果易累積 醫檢測1數值偏高：禍首非它們

醫師李思賢尿液檢測發現思鐮孢毒素B為16.6，低於25.0門檻；該毒素常見於穀物，實際來源與健康影響仍待釐清。

國中妹矯正牙齒遭醫嗆「一口爛牙」！姊姊心疼：她自卑到低頭

女網友控訴，陪國中妹妹到北部牙醫矯正回診，苦等近1小時並遭牙醫、牙助當眾羞辱，妹妹自卑低頭；貼文引發網友熱議。

影／火鍋內竟發現掛鉤！消費者大驚貼網 中市食安處要查

台中市北屯區一家連鎖火鍋店湯中竟出現一個掛勾，消費者大驚下把影像貼上網。台中市食安處上午說，已完成錄案，將前往稽查。依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者應每批成品確認符合其品保要求；若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元至2億元罰鍰。

Grab擬併foodpanda 外送工會：對國土資安與數位主權造成威脅

公平交易委員會將於10月27日前，針對東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣外送事業一案作成決定。全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等，今與多位跨黨派民意代表集結於公平會前指出，Grab的AI研發核心就設於北京與深圳，對國土資安與數位主權造成威脅表達強烈反對，並遞交陳情書，要求公平會依法駁回本項併購案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。