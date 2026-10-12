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凌晨3點突然醒來？ 中醫師揭「肝、肺」兩大警訊 伴隨這些症狀要小心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫提醒，經常半夜突然醒來，可能與長期熬夜、情緒失調等因素有關。圖／123RF
中醫提醒，經常半夜突然醒來，可能與長期熬夜、情緒失調等因素有關。圖／123RF

累了一整天，好不容易入睡，卻總在凌晨3點左右突然醒來，翻來覆去再也睡不著。不少人以為是壓力太大或自律神經失調中醫師提醒，半夜固定時間醒來，也可能與身體狀態有關。從中醫經絡理論來看，凌晨3點正好是「肝經」與「肺經」交替的時段，這時間中斷睡眠多與肝經氣血不暢、情緒壓力大或肝火旺盛有關。

明悅中醫診所中醫師靳閎鈞表示，根據中醫「子午流注」理論，人體十二經脈分別對應不同時辰，其中凌晨1點至3點屬於肝經，凌晨3點至5點則屬於肺經。若經常在凌晨1至3點醒來，中醫可能從肝的疏泄、藏血功能評估；若在3至5點醒來，則會進一步觀察肺氣、肺陰是否失調。

中醫認為「人臥則血歸於肝」，肝具有藏血及調暢氣機的功能。靳閎鈞說，若長期情緒緊繃、焦慮或壓力過大，可能形成「肝氣鬱結」，除了睡眠容易中斷，也可能伴隨胸悶、煩躁、經常嘆氣等表現。

另一種常見證型是「肝火偏旺」，這可能與長期熬夜、情緒失調等因素有關，患者容易出現口苦、眼睛發紅、脾氣暴躁及睡眠不安。若屬於「肝血不足」，則伴隨多夢、頭暈、心悸及容易驚醒等症狀

至於凌晨3至5點容易醒來的人，調養方式則從肺經著手。靳閎鈞表示，肺主一身之氣，若有肺氣不足或肺陰虛等證型，可能伴隨呼吸不順、乾咳、口乾、咽乾或夜間盜汗等情形。尤其本身有過敏性鼻炎、氣喘或慢性咳嗽的患者，更應留意夜間呼吸症狀是否影響睡眠。

中醫有「憂傷肺」的說法，認為長期悲傷、情緒低落也可能影響氣機運行。在評估睡眠問題時，不只關注醒來的時間，也會綜合情緒、呼吸道症狀及其他身體表現進行辨證。想改善半夜容易醒來的困擾，靳閎鈞建議，可從日常作息與穴位按摩著手。

例如位於足背第一、第二蹠骨間的「太衝穴」，中醫常用於疏肝理氣，手腕掌側靠近拇指、橈動脈搏動處的「太淵穴」，則是調理肺經常用穴位。按摩時應輕柔，避免強力按壓血管，孕婦也不宜自行強刺激穴位。

飲食方面，中醫辨證屬肝氣鬱結或肝火偏旺者，可由醫師評估是否適合薄荷、玫瑰花茶；有肺陰不足表現者，則可適量食用百合、銀耳及蓮子。不過，茶飲與食療並非人人適用，也不能取代正規治療。

除了中醫理論，從現代醫學觀點來看，夜間反覆清醒也可能與失眠、壓力、睡眠呼吸中止症、胃食道逆流或其他疾病有關。靳閎鈞提醒，固定時間醒來可作為觀察睡眠與身體狀態的線索，若睡眠中斷持續發生，已影響白天精神或生活品質，應尋求專業醫師評估，找出真正原因改善睡眠問題。

中醫 症狀 自律神經失調

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