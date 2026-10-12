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Grab擬併foodpanda 外送工會：對國土資安與數位主權造成威脅

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等，今與多位跨黨派民意代表集結於公平會前，再次要求公平會依法駁回本項併購案。圖／全國外送產業工會提供
全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等，今與多位跨黨派民意代表集結於公平會前，再次要求公平會依法駁回本項併購案。圖／全國外送產業工會提供

公平交易委員會將於10月27日前，針對東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣外送事業一案作成決定。全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等，今與多位跨黨派民意代表集結於公平會前指出，Grab的AI研發核心就設於北京與深圳，對國土資安與數位主權造成威脅表達強烈反對，並遞交陳情書，要求公平會依法駁回本項併購案。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，2024年公平會曾因市場壟斷疑慮禁止Uber Eats併購foodpanda，如今換成Grab收購，競爭問題依然存在，因為Uber本身就持有Grab約13%股份，雙方具有共同經濟利益，未來根本沒有動機為了搶外送員而提高報酬，更不會為了店家降抽成或為了消費者降價，台灣市場最終恐只剩下2個不同招牌，卻喪失實質競爭，呼籲公平會立即駁回合併案。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪指出，Grab的AI研發核心就設於北京與深圳，一旦台灣民眾的日常消費習慣、實時定位與街巷移動圖資，全數交由中國大陸境內的AI團隊掌控與分析，將對台灣的資安與國家安全構成最直接的威脅，政府主管機關必須立即踩下煞車、嚴格把關，守住台灣的經濟自主與國安底線。

店家代表陳老闆表示，餐飲業者拒絕2個招牌、卻只剩1種選擇的假競爭局面，若放任這場掛羊皮賣狗肉的併購案通過，店家面對的將是一個缺乏實質競爭的共同利益圈，呼籲公平會直接駁回併購案。

台灣教授協會代表黃青真指出，台灣600萬名消費者與10萬家餐飲業的交易移動數據若儲存於境外，我國政府將喪失實質查核權，形同將台灣社會與地理動脈拱手讓人，此案對國土資安與數位主權造成的不可逆傷害遠大於經濟利益。

中央大學資訊管理學系教授葉羅堯指出，Grab已與華為旗下的花瓣地圖建立合作關係，即便業者口頭宣稱不包含台灣，但資訊安全絕不能建立在企業空泛的片面承諾，而是必須建立在政府有能力持續進行的技術查核上，在地理空間隱私隔離、跨境存取控制與 AI 資料治理等。

立委王世堅揭露，公平會內部呈現2位委員支持、2位委員反對的僵局，但公平會主委態度卻偏向支持，導致全案極有可能朝附條件通過的方向定調，呼籲公平會必須懸崖勒馬，直接依法否決這項併購案。

foodpanda Grab 外送

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