快訊

學術黑市／退休師化身學術地下教練 見證黑色產業鏈

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

聽新聞
0:00 / 0:00

別以為失火！奇美醫院14日MRI退役將冒大量白霧 新AI設備接棒

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院服務14年的3T磁振造影儀（MRI）14日上午將光榮退役並進行磁體淬息作業，過程將出現短暫巨大聲響及大量白霧，奇美醫院也提醒民眾切勿驚慌、勿圍觀或靠近。圖／奇美醫院提供
奇美醫院服務14年的3T磁振造影儀（MRI）14日上午將光榮退役並進行磁體淬息作業，過程將出現短暫巨大聲響及大量白霧，奇美醫院也提醒民眾切勿驚慌、勿圍觀或靠近。圖／奇美醫院提供

磁振造影（MRI）已成為現代醫療診斷中重要的影像檢查工具，奇美醫院一台服務病患14年的3T磁振造影（MRI），預計14日上午光榮退役並進行磁體淬息作業。院方提醒，過程將出現短暫巨大聲響及大量白霧，因鄰近永康陸橋，提醒民眾勿驚慌、圍觀或靠近，現場將實施安全管制。

奇美醫院表示，MRI除役淬息程序主要是將低溫液態氦迅速汽化為氦氣，經專用管路排至室外，過程可能出現短暫聲響及白霧；白霧是空氣中的水氣遇冷凝結所致，並非火災煙霧，此次汰除的3T磁振造影預計釋放約1600公升液態氦，雖氦氣無毒，作業期間仍將嚴格管制人員進出。

奇美醫院指出，永康院區目前共有3台磁振造影儀，包括3T磁振造影儀及2台1.5T磁振造影儀，除役既有3T磁振造影後，將引進新一代AI智慧3T磁振造影，建置工程預計約3個月，設備汰換期間將由其餘2台持續提供檢查服務，而緊急及住院病人將依臨床需求安排檢查。

據了解，永康奇美醫院目前每月約有1200項次MRI檢查，患者平均等待時間約25天，為降低門診排程影響，奇美醫院將增加周六、日夜間檢查時段，並由診治醫師依病況、檢查需求及病人意願，協調轉至柳營奇美醫院或佳里奇美醫院檢查，透過跨院區合作分擔檢查需求，銜接後續診療。

奇美醫院也說，新導入新一代AI智慧3T磁振造影具備70公分寬孔徑設計，可降低民眾檢查時的壓迫感與幽閉不適，同時搭載AI深度學習影像重建技術，可減少雜訊、提升影像細節，協助醫師更早發現病灶，也讓民眾檢查過程更安心、舒適。

奇美醫院 巨大 病患

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

奇美醫院汰換設備 預告將有短暫巨響冒白煙

骨痛、貧血、高血鈣、腎衰竭 侯信安：當心多發性骨髓瘤四大警訊

空勤總隊直升機駕駛艙冒煙 運安會今公布事故主因

轉乘環狀線時間省一半僅需5分鐘 板橋站新出入口2027下半年啟用

相關新聞

毒品減害政策成選戰焦點 石崇良：政治口水讓大家對減害計畫有所曲解

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報，昨遭民進黨立委郭昱晴指出，此有「私設刑堂」之虞。今出席立法院會議的衛福部長石崇良說，最近的政治口水讓大家對減害計畫有所曲解，利用立法院會議向國人清楚說明，請大家支持在國際上成功的減害計畫。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

國中妹矯正牙齒遭醫嗆「一口爛牙」！姊姊心疼：她自卑到低頭

女網友控訴，陪國中妹妹到北部牙醫矯正回診，苦等近1小時並遭牙醫、牙助當眾羞辱，妹妹自卑低頭；貼文引發網友熱議。

影／火鍋內竟發現掛鉤！消費者大驚貼網 中市食安處要查

台中市北屯區一家連鎖火鍋店湯中竟出現一個掛勾，消費者大驚下把影像貼上網。台中市食安處上午說，已完成錄案，將前往稽查。依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者應每批成品確認符合其品保要求；若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元至2億元罰鍰。

Grab擬併foodpanda 外送工會：對國土資安與數位主權造成威脅

公平交易委員會將於10月27日前，針對東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣外送事業一案作成決定。全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等，今與多位跨黨派民意代表集結於公平會前指出，Grab的AI研發核心就設於北京與深圳，對國土資安與數位主權造成威脅表達強烈反對，並遞交陳情書，要求公平會依法駁回本項併購案。

台南車站地下化17日通車 3出入口、停車轉乘動線曝光

台南市區鐵路地下化工程將在17日通車，新台南地下車站也同步啟用，成為全台首座國定古蹟車站與新車站並存，旅客仍可由舊站進出。交通局表示，新站設有3個出入口，並重新規畫前鋒路轉乘設施，也提供汽車停車56席、臨停13席、機車停車339席及計程車排班區，方便旅客轉乘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。