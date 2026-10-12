別以為失火！奇美醫院14日MRI退役將冒大量白霧 新AI設備接棒

磁振造影（MRI）已成為現代醫療診斷中重要的影像檢查工具，奇美醫院一台服務病患14年的3T磁振造影（MRI），預計14日上午光榮退役並進行磁體淬息作業。院方提醒，過程將出現短暫巨大聲響及大量白霧，因鄰近永康陸橋，提醒民眾勿驚慌、圍觀或靠近，現場將實施安全管制。

奇美醫院表示，MRI除役淬息程序主要是將低溫液態氦迅速汽化為氦氣，經專用管路排至室外，過程可能出現短暫聲響及白霧；白霧是空氣中的水氣遇冷凝結所致，並非火災煙霧，此次汰除的3T磁振造影預計釋放約1600公升液態氦，雖氦氣無毒，作業期間仍將嚴格管制人員進出。

奇美醫院指出，永康院區目前共有3台磁振造影儀，包括3T磁振造影儀及2台1.5T磁振造影儀，除役既有3T磁振造影後，將引進新一代AI智慧3T磁振造影，建置工程預計約3個月，設備汰換期間將由其餘2台持續提供檢查服務，而緊急及住院病人將依臨床需求安排檢查。

據了解，永康奇美醫院目前每月約有1200項次MRI檢查，患者平均等待時間約25天，為降低門診排程影響，奇美醫院將增加周六、日夜間檢查時段，並由診治醫師依病況、檢查需求及病人意願，協調轉至柳營奇美醫院或佳里奇美醫院檢查，透過跨院區合作分擔檢查需求，銜接後續診療。

奇美醫院也說，新導入新一代AI智慧3T磁振造影具備70公分寬孔徑設計，可降低民眾檢查時的壓迫感與幽閉不適，同時搭載AI深度學習影像重建技術，可減少雜訊、提升影像細節，協助醫師更早發現病灶，也讓民眾檢查過程更安心、舒適。