空勤總隊直升機駕駛艙冒煙 運安會今公布事故主因

內政部空中勤務總隊1架AS365N3型直升機，去年11月執行夜視鏡訓練時，發生駕駛艙儀表板冒出火花及煙霧，還伴隨電氣線路燒焦異味，當下即刻中止訓練並緊急返航。運安會今公布調查指出，主因為儀表板後方電線鬆弛，長期受到直升機振動發生短路，進而產生高溫電弧及火花。

去年11月28日內政部空中勤務總隊1架AS365N3型直升機執行夜視鏡訓練，機上載有飛航教師、正駕駛及機工長各1名，於晚間6時25分，在大甲溪河口外海上空，飛航教師發現駕駛艙儀表板冒出火花及煙霧，並伴隨電線燒焦異味，隨即中止訓練、接手操控並執行緊急程序，並於晚間6時33分平安降落於台中機場。

運安會調查指出，事故機駕駛艙前方儀表板6α電力控制面板後方的線束綑紮固定較鬆弛，導致電壓表供電線路（2PJ1導線）與靜壓管碰觸。在旋翼航空器長期的高頻振動下，導線絕緣層摩擦破損裸露，觸及接地金屬組件形成低阻抗短路，進而引發瞬間高溫電弧與熱能，造成導線熔斷、冒煙及電壓表指示失靈。

運安會表示，現行AS365N3型直升機維護計畫缺乏針對電線路檢查的特定工單，也未針對儀表板後方等線束密集區域，訂定電線與周邊組件間安全間距的檢查及查核項目。

此外，早期航空器的維護作業及訓練計畫，尚未完整導入電氣線路互聯系統管理概念，導致非航電專業的維修人員對電線保護及摩擦風險的認識不足。

針對改善措施，運安會建議，新加坡商東南亞空中巴士直升機股份有限公司台灣分公司，參照民用航空監理標準，編訂具備電氣線路互聯系統管理概念、針對特定區域檢查使用的工程指令或專案檢查工單，補足現行維護計畫的不足。

同時也需建立全體維修人員的電氣線路互聯系統基礎訓練，強化人員辨識及預防線路摩擦、汙染與安裝干涉等風險的能力。

運安會也建議內政部空中勤務總隊，要求AS365型直升機商維廠商編訂相關工程指令或專案檢查工單，並建立基礎訓練計畫，納入查核項目。

另外，空勤總隊應正式編訂AS365型直升機的緊急程序快速參閱手冊，建立完整的編修、審核、核准及發布管制機制，確保手冊內容與原廠文件、機隊任務需求及訓練程序一致。

上圖為綑紮鬆弛與綑紮緊實狀態之比較、下圖為多處破損的2PJ1導線隔離襯套。圖／運安會提供