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影／火鍋內竟發現掛鉤！消費者大驚貼網 中市食安處要查
台中市北屯區一家連鎖火鍋店湯中竟出現一個掛勾，消費者大驚下把影像貼上網。台中市食安處上午說，已完成錄案，將前往稽查。依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者應每批成品確認符合其品保要求；若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元至2億元罰鍰。
對於這種情形，網友紛表示「太誇張了吧」，還有人分析應是「冰箱裡面分層架的支撐鉤」以及質疑「煮的人都沒有發覺嗎」。
店家老闆則親自上網表示歉意，並說事件發生後，已主動聯繫當事顧客，並完成退款處理。他們深知，食品安全是餐飲業最基本、也最重要的責任，這次的疏失是必須正視的問題，絕不會因為是人員作業上的疏忽而推卸責任。
食安處提醒，民眾如發現店家有衛生疑慮，可檢具相關事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。
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