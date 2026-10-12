壽司師傅被要求戴手套！亂噴酒精損害大 醫勸：防疫過頭反傷身心

隨著新冠疫情降級，社會已回歸常態，但日本仍有部分民眾深陷「過度防疫」的潔癖陰影，至今還有顧客要求壽司師傅「戴手套捏壽司」，批評徒手製作不衛生，讓專業的師傅備感挫折。也有隨身攜帶酒精到處狂噴、入座便瘋狂擦拭的過度消毒行為，更時常引起糾紛，對物品與健康帶來諸多負面影響。

據日媒「每日新潮」報導，不當使用酒精造成的損害層出不窮。有民眾在餐廳擅自以酒精擦拭骨董皮椅，造成皮革嚴重斑駁褪色而不得不丟棄；亦有客人雙手沾滿酒精觸摸高級精品包，造成皮革塗層脫落毀損；更有旅客在飯店客房瘋狂噴灑除菌噴霧，導致床鋪潮濕且異味久久不散。

對此，靜岡市立靜岡醫院感染管理專家岩井一也醫師嚴正指出，「絕不可朝空氣中噴灑消毒液」是防疫的大原則。將酒精或次氯酸水作為空間噴霧毫無實質消毒作用，且酒精可能引起火災。若人體吸入霧化微粒，更會直接刺激呼吸道造成組織損傷。

岩井醫師呼籲，大眾切勿陷入過度潔癖的迷思。在醫療院所以外的一般日常環境中，酒精消毒並無顯著防疫效益，過度清潔多半只是「做了求心安」。他強調，緊繃地追求無菌生活反而不利身心，最正確且健全的做法是回歸疫情前的基本衛生習慣──在「吃東西前」與「外出返家後」確實用水與肥皂洗手便已綽綽有餘，無需矯枉過正。