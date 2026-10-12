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台南車站地下化17日通車 3出入口、停車轉乘動線曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市區鐵路地下化工程將在17日通車，新台南地下車站也同步啟用。聯合報系資料照
台南市區鐵路地下化工程將在17日通車，新台南地下車站也同步啟用。聯合報系資料照

台南市區鐵路地下化工程將在17日通車，新台南地下車站也同步啟用，成為全台首座國定古蹟車站與新車站並存，旅客仍可由舊站進出。交通局表示，新站設有3個出入口，並重新規畫前鋒路轉乘設施，也提供汽車停車56席、臨停13席、機車停車339席及計程車排班區，方便旅客轉乘。

交通局指出，1號出入口位在北門路原古蹟車站旁，民眾進站後須步行至原第1月台第6至7車位置，經棧橋跨越軌道，再由下沉式廣場進入地下1樓大廳；2號出入口位於大學路與前鋒路口，可由下沉式廣場進入大廳南端；3號出入口則鄰近小東路與前鋒路口，可搭乘手扶梯或電梯直達大廳北端，現場也設有售票處。

另外，新站主要旅運服務設施，包含售票處、服務台、商店區、哺集乳室及祈禱室等則集中在2號出入口側。

轉乘設施方面，前鋒路側路邊設有機車停車格258席，2號出入口附近規畫汽車臨停8席、計程車排班9席及無障礙接送1席；3號出入口附近則有汽車臨停5席、計程車排班9席及無障礙接送1席；站區內另設有機車停車場81席及地下汽車停車場56席，北門路側原有公車站位、計程車排班區及機車臨停接送區則維持不變。

交通局提醒，17日起旅客須先經B1大廳驗票閘門，再前往地下2樓月台候車，北上列車在第2月台、南下列車在第1月台；由於進站至月台的步行距離增加，建議旅客事先確認進出動線，並提早抵達車站，以免錯過列車。

台南車站地下化後，旅客須先經地下1樓大廳驗票，再前往地下2樓月台候車，北上列車停靠第2月台、南下列車停靠第1月台，交通局提醒旅客提前確認動線，以免錯過列車。聯合報系資料照
台南車站地下化後，旅客須先經地下1樓大廳驗票，再前往地下2樓月台候車，北上列車停靠第2月台、南下列車停靠第1月台，交通局提醒旅客提前確認動線，以免錯過列車。聯合報系資料照

台南市區鐵路地下化工程17日通車，新台南地下車站同步啟用，站體規畫3個出入口，並設有汽機車停車場、計程車排班區及臨停接送區，方便旅客轉乘。圖／南市交通局提供
台南市區鐵路地下化工程17日通車，新台南地下車站同步啟用，站體規畫3個出入口，並設有汽機車停車場、計程車排班區及臨停接送區，方便旅客轉乘。圖／南市交通局提供

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