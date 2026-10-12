黴菌毒素害長期疲倦！咖啡、堅果易累積 醫檢測1數值偏高：禍首非它們

每天喝咖啡、吃堅果，竟可能把黴菌毒素一起吃下肚？家醫科醫師李思賢近日分享自己的尿液黴菌毒素檢測報告，坦言平時咖啡喝得兇，也經常把堅果當零食，加上台灣氣候潮濕，因此決定檢查看看。檢測結果大部分項目都未檢出，唯一比較需要留意的竟是與穀物及其加工製品有關的「思鐮孢毒素B」，讓他決定更加注意食物保存方式。

家醫科醫師李思賢近日在臉書及個人網站發文，以「我驗了黴菌毒素，唯一偏高的是這一項」為題，分享自己的檢測結果。他表示，自己平時經常喝咖啡，也習慣吃堅果當零食，考量到台灣氣候潮濕，食物如果保存不當，可能增加黴菌毒素污染風險，因此決定進行尿液黴菌毒素檢測。

檢測結果出爐後，李思賢發現，大部分項目都未檢出，唯一數值相對較高的是「思鐮孢毒素B」（Enniatin B），檢測值為16.6，仍低於報告所列的25.0參考門檻，並未超出範圍。

李思賢解釋，黴菌毒素是黴菌在代謝過程中產生的毒性化合物，種類相當多，對人體的影響也不盡相同。其中最廣為人知的就是黃麴毒素（Aflatoxin），經常與保存不當的花生、玉米及堅果有關。

他指出，黃麴毒素B1經肝臟代謝後，可能形成DNA加合物，長期暴露會增加肝癌風險，尤其是B型肝炎帶原者更需要留意。黃麴毒素也已被國際癌症研究機構列為第一類致癌物，因此日常飲食應特別注意食物是否受潮、發霉。

另一種常見的黴菌毒素則是赭麴毒素A（Ochratoxin A），主要影響腎臟。李思賢表示，這類毒素可能存在於咖啡豆、穀物、乾果及葡萄酒等食品中，研究指出，它可能透過氧化壓力及粒線體功能異常等機制傷害腎臟細胞，因此食品的儲存環境相當重要。

另外，玉米赤黴烯酮（Zearalenone）也值得注意。由於其結構與雌激素相似，可能干擾體內荷爾蒙作用，主要污染來源包括玉米、小麥等穀物。李思賢透露，自己這項檢測數值為2.69，低於報告所列的100參考門檻。

至於這次唯一數值相對偏高的思鐮孢毒素B，李思賢表示，2025年一篇發表於《Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety》的研究，彙整全球超過6900份食品樣本，發現這類毒素經常出現在穀物及其加工製品中，包括小麥、燕麥、大麥、黑麥，以及麵粉、義大利麵等食品。

讓他意外的是，目前研究並未特別指出咖啡或堅果是思鐮孢毒素的主要污染來源，因此他推測，自己的檢測結果可能與日常攝取的穀物類食品有關，而非原先擔心的咖啡或堅果。不過，單憑尿液檢測結果，仍無法確認實際暴露來源。

李思賢進一步說明，目前部分細胞實驗發現，思鐮孢毒素可能影響細胞內的離子平衡、粒線體功能，並引發氧化壓力，但人體長期低劑量暴露究竟會造成什麼影響，現階段仍缺乏足夠證據。

他認為，對於經常攝取咖啡、堅果、穀物，又長期感到疲倦、找不到原因的人而言，可以與醫師討論是否需要進一步評估。不過，他也強調，並非每個人都需要接受黴菌毒素檢測。

李思賢表示，自己這次多數檢測項目都在報告參考範圍內，未來會更加注意穀物來源及保存狀況，減少可能的黴菌毒素暴露。他也在留言區幽默表示：「可以繼續放心地喝咖啡了」。

貼文曝光後，引來網友熱議，有人感嘆「防不勝防」，也有人驚訝表示「原來還能驗這個，感謝分享」，顯示不少民眾對於日常食品可能存在的黴菌毒素風險相當關注。

不過，尿液黴菌毒素檢測的臨床用途仍有侷限。美國疾病管制與預防中心（CDC）曾指出，健康人體內也可能驗出少量黴菌毒素，目前尚未建立足以透過尿液濃度判定疾病的標準，因此不能單憑檢測結果判斷疲勞是否由黴菌毒素造成。民眾若長期疲倦，仍應先尋求醫師評估，釐清其他可能的健康問題。