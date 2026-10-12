快訊

學術黑市／退休師化身學術地下教練 見證黑色產業鏈

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

聽新聞
0:00 / 0:00

骨痛、貧血、高血鈣、腎衰竭 侯信安：當心多發性骨髓瘤四大警訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台大教授侯信安指出，多發性骨髓瘤四大警訊為高血鈣、腎衰竭、貧血、骨痛，主要症狀為虛弱、疲倦、提不起勁、下肢水腫、腎功能衰竭等，且易骨折。聯合報系資料照
台大教授侯信安指出，多發性骨髓瘤四大警訊為高血鈣、腎衰竭、貧血、骨痛，主要症狀為虛弱、疲倦、提不起勁、下肢水腫、腎功能衰竭等，且易骨折。聯合報系資料照

60多歲陳先生退休後常覺腰痠背痛，以為腰椎退化、骨刺，看過骨科、復健科，物理復健幾個月，但不見起色。在一次輕微碰撞，竟意外骨折，血液檢查發現，嚴重貧血、腎功能惡化，轉介至血液腫瘤科，確診為「多發性骨髓瘤」。

中華民國血液病學會理事長、台大教授侯信安指出，多發性骨髓瘤四大警訊為高血鈣（C）、腎衰竭（R）、貧血（A）、骨痛（B），主要症狀為虛弱、疲倦、提不起勁、下肢水腫、腎功能衰竭等，且易骨折。

「多發性骨髓瘤是台灣常見的血液惡性腫瘤之一，每年約新增900名患者。」侯信安說，因症狀並不典型，加上多數病人發病時年逾65歲，因此，常被認為單純老化所致，延誤治療時機。

不少患者與陳先生一樣，看過家醫科、骨科、復健科，最後血液報告異常，才被轉介至血液腫瘤科，但有些人腎臟功能嚴重受損，面臨洗腎厄運，無法痊癒，僅能持續用藥，避免疾病復發或惡化。

接軌國際指引「四合一療法」

在治療上，過去第一線治療以傳統三合一療法為主，近年國際治療指引全面轉為「四合一療法」，也就是在傳統處方中加入CD38單株抗體標靶藥物，因藥價較高，起初被歸在第三線用藥，但臨床證實，愈早 使用，療效更為明顯，歐美先進國家已將「四合一療法」當成多發性骨髓瘤第一線治療用藥。

侯信安指出，相較於傳統三合一療法，新診斷多發性骨髓瘤患者於第一線使用含抗CD38單株抗體的四合一療法，可帶來更深且更持久的治療反應，並顯著延長無惡化存活期、降低疾病惡化或死亡的風險。大型第三期臨床試驗顯示，四合一療法可大幅提高可測量殘存疾病陰性率，且其療效優勢在高疾病分期或高風險細胞遺傳學患者中亦可觀察到，有助於延緩疾病復發並改善長期疾病控制。

「對抗惡性血液腫瘤，第一線治療時，就應拿出最好的武器。」侯信安說，如果能在發病初期給予適當治療，就有機會爭取更長久且穩定的控制期。然受限於現行健保規定「第一線給付對象為適合接受造血幹細胞移植的病患」，以致每年900多名新增患者中，近7成被排除在外。

侯信安指出，四合一療法治療初期需每周施打，首月藥費恐超過20萬元，並非一般家庭所能負擔。期盼在健保財務充裕的情況下，逐步放寬四合一療法給付對象，讓銀髮患者得以安享晚年。另提醒，各科醫師如收治貧血、蛋白尿、骨痛與腎功能衰退等患者，務必提高警覺，及早轉介確診，讓患者盡早接受治療。

骨折 台大 復健

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黑眼圈別只當熬夜！4歲女童腿痛腹痛確診「兒童癌王」 母痛哭自責

老翁一夜尿7次害妻睡不好 泌尿科醫揭「夜尿4大原因」：不只攝護腺肥大

抗癌藥物可阻斷瘧疾 兼可降低細胞毒性

毒品減害掀論戰！兩大臨床心理團體發聲：戒癮不只靠藥物、心理是核心

相關新聞

毒品減害政策成選戰焦點 石崇良：政治口水讓大家對減害計畫有所曲解

「毒品議題」近期成為台北市長選戰焦點，立法院社會福利及衛生環境召委、國民黨立委陳菁徽今安排衛福部等8個機關進行毒品減害專報，昨遭民進黨立委郭昱晴指出，此有「私設刑堂」之虞。今出席立法院會議的衛福部長石崇良說，最近的政治口水讓大家對減害計畫有所曲解，利用立法院會議向國人清楚說明，請大家支持在國際上成功的減害計畫。

今晨16.5度 吳德榮：白天高溫35度早晚溫差大 周三起東半部短暫雨

早晚溫差大，要帶外套。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨各地晴朗。因輻射冷卻作用，截至上午4時52分縣市平地最低氣溫前3依序為新竹(關西鎮)16.5度、苗栗(西湖鄉)17.9度、新北(石碇區)18.2度；各地區平地最低氣溫約在18至22度。

國中妹矯正牙齒遭醫嗆「一口爛牙」！姊姊心疼：她自卑到低頭

女網友控訴，陪國中妹妹到北部牙醫矯正回診，苦等近1小時並遭牙醫、牙助當眾羞辱，妹妹自卑低頭；貼文引發網友熱議。

影／火鍋內竟發現掛鉤！消費者大驚貼網 中市食安處要查

台中市北屯區一家連鎖火鍋店湯中竟出現一個掛勾，消費者大驚下把影像貼上網。台中市食安處上午說，已完成錄案，將前往稽查。依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者應每批成品確認符合其品保要求；若查獲缺失項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元至2億元罰鍰。

Grab擬併foodpanda 外送工會：對國土資安與數位主權造成威脅

公平交易委員會將於10月27日前，針對東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣外送事業一案作成決定。全國外送產業工會、台灣外送產業權益協進聯盟等，今與多位跨黨派民意代表集結於公平會前指出，Grab的AI研發核心就設於北京與深圳，對國土資安與數位主權造成威脅表達強烈反對，並遞交陳情書，要求公平會依法駁回本項併購案。

台南車站地下化17日通車 3出入口、停車轉乘動線曝光

台南市區鐵路地下化工程將在17日通車，新台南地下車站也同步啟用，成為全台首座國定古蹟車站與新車站並存，旅客仍可由舊站進出。交通局表示，新站設有3個出入口，並重新規畫前鋒路轉乘設施，也提供汽車停車56席、臨停13席、機車停車339席及計程車排班區，方便旅客轉乘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。