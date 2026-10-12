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美沙冬門診視察引隱私疑慮 衛福部長籲避免標籤化

中央社／ 台北12日電

縣市首長帶媒體視察美沙冬門診，立委憂影響隱私保護，戒毒個案怕被拍攝辨識不敢就醫。衛福部長石崇良籲避免標籤化、保障隱私，並確保減害服務不受干擾，是計畫成功推動關鍵。

台北市長選戰燒進立法院，衛環委員會首場毒品減害專報受矚。石崇良今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，針對「減害計畫執行成效及毒癮治療量能與毒品邊境、校園及相關防制精進作為」進行專題報告，並備詢。

民進黨立委林月琴表示，近日不斷有第一線社工、醫療人員團體反映，好不容易建立起來的戒毒服務信任，因為幾句選舉語言遭破壞，恐導致讓有成癮問題的人不敢求助，甚至社工的專業工作竟被扭曲成在縱容吸毒，把社區服務簡化成在社區發毒品、發針頭，是對專業工作的污衊。

林月琴提到，縣市首長帶媒體視察美沙冬門診，擔憂是否有明確的動線、拍攝及病人隱私保護規範，以免造成戒毒個案擔心下次來接受治療時，會遇到警察或被拍攝、辨識身分，是否已經建立一致、明確的書面規範，避免民眾誤以為領取針具或接受治療，可能被警方鎖定。

石崇良重申，減害政策不等於鼓勵吸毒，反毒與減害可以並行，提供清潔針具，以降低傳染病傳播及相關健康風險，透過美沙冬替代治療，協助鴉片類藥癮者逐步離開地下毒品市場，回到公共衛生與醫療體系，接受專業的藥癮治療，反毒是正確的方向，藥癮減害也是必要的措施。

石崇良表示，除了避免標籤化及保障隱私，讓減害服務能夠不受干擾，是計畫能否成功的重要因素，服務的可近性同樣是成功的關鍵之一。不論是提供替代治療藥物，或是進行清潔針具交換，都必須讓有需求的人能夠方便地取得服務，才能真正發揮效果。

石崇良以清潔針具服務為例，他說，目前約有一半的服務據點設在社區藥局，另一半則設在衛生所、健康中心等社區服務據點。唯有提高服務的可近性，才能讓整個計畫順利推動，而且醫療機構本來就存在於社區之中，不能將社區服務錯誤地描繪成違法行為。

石崇良說明，減害計畫是跨專業團隊合作，包括醫師、護理師、藥師及社工師，社工扮演非常重要的角色，包括個案關懷與管理、家庭支持、社會資源連結，以及協助個案重新融入社會，並不代表有所謂的「發放毒品」行為，必須藉這個機會澄清，也要支持第一線社工的專業工作。

針對部分個案因為擔心遭到警方跟監或逮捕，而不敢領取或回收針具，內政部警政署刑事警察局副局長林故廷則提出，會要求各分局及派出所，對於美沙冬替代治療場所，盡量避免在現場埋伏或進行跟監、查緝等行動，以免干擾治療服務。

標籤 隱私 石崇良

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