床單泛黃、壁癌霉味 花蓮民宿連假房價暴漲近6倍...遭罰5萬

花蓮市一間民宿平日房價約600至700元，卻遭民眾在網路爆料，中秋連假入住雙人房一晚竟被收取4000元，入住後還發現床單、棉被泛黃，牆面出現壁癌、房內飄散霉味。花蓮縣政府觀光處調查後發現，業者向縣府報備的客房定價為2500元，實際收費超出1500元，已違反相關規定，依法裁罰5萬元，業者則承諾改善。

有旅客在網路發文抱怨，民宿不提供停車位、盥洗用品及早餐，連假期間房價較高尚可理解，但房間衛生與設備狀況令人難以接受，不僅床單、棉被泛黃，導致入住後全身發癢、整晚難以入眠，牆壁還有壁癌、室內瀰漫霉味，抽屜損壞、床頭紗網斷裂，連地板貼皮也有翹起情形，整間房唯一值得肯定的只有熱水供應穩定。

縣府觀光處觀光產業科長鄭立渝說，業者趁連假與住房補助哄抬價格，在一開始補助說明會就有向業者宣導，只要被檢舉、發現，一定撤銷獎勵旅遊補助資格，牽扯違法部分也會報請相關單位嚴格處理。

觀光處表示，針對該民宿疑似客房收費高於備查客房定價一案，依據觀光條例第、民宿管理辦法、發展觀光條例，民宿客房實際收費高於報請地方主管機關備查或標示客房定價，只要高於報備價格1000元以上，可處5萬元。

觀光處指出，本案業者向縣府報備房價為2500元，卻以4000元出售，已違反法令，依規定罰鍰5萬元，目前業者已退款原住客款項4000元，也了解所違法令，並表示會進行改善。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，公會沒有查緝權，一直以來都會跟會員宣導，若縣府要查緝也會支持，希望業者不要惡意哄抬價格，以免有損花蓮觀光形象。

張琄菡表示，去年一般旅館平均收費為2981元，目前平日住房率有4、5成，在補助下提升約1成住房率。而在24至26日光復連假期間，因縣府舉辦韓流原聲演唱會，迅速吸引粉絲電話詢問訂房，住房率有4成多，看未來幾天是否會再提升，也希望縣府未來活動能提早公布內容，讓大家一起來宣傳，促進觀光市場。