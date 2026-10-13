飲料控快衝！珍珠奶茶竟然能「加酒」？馬爹利攜手天仁茗茶推出夢幻聯名「法式酒香酩茶系列」微醺特調

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／馬爹利 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

秋日午後的陽光帶著一絲還沒散去的暑氣，不論是結束了半天的忙碌後，或是嘴饞突然來臨時，轉個彎買杯沁涼茶飲，總能為生活帶來無可替代的療癒感。這個秋天，超過 310 年的法國頂級干邑酒廠「馬爹利」（Martell），攜手深耕台灣茶飲文化逾 70 年的「天仁釀茶所」，於 10 月 1 日至 11 月 30 日，盛大推出馬爹利 × 天仁釀茶所期間限定「法式酒香酩茶系列」——由天仁釀茶所 Top 5 明星飲品中的「香橙綠茶、913 茶王醇蜜、913 茶王奶茶、913 茶王珍珠奶茶」領軍，結合馬爹利經典暢銷酒款「馬爹利藍淬燕」與「馬爹利 VSOP」，開啟你對微醺茶飲的全新風味想像。

活動期間購買「法式酒香酩茶系列」，不僅能親自加入馬爹利迷你酒、調製專屬的馬爹利調飲，還能獲得限量「馬爹利 × 天仁釀茶所專屬飲料提帶」，讓你把這份法式寫意隨手帶著走！

手搖控的夢幻清單！馬爹利為四款法式酒香酩茶系列注入「黃金比例」法式靈魂，清爽果香到濃郁奶香一次滿足

此次強強聯手中，兩大品牌皆端出雙方的熱門代表作，最讓人驚豔的非明星酒款「馬爹利藍淬燕」以及「馬爹利 VSOP」迷你酒莫屬。琥珀色酒液裝進等比例縮小的瓶身內，不僅風味迷人，可愛精緻的外觀更是讓人忍不住想收藏！而對茶飲愛好者而言，天仁釀茶所 Top 5 名單中的「913 茶王系列」與「香橙綠茶」同樣也是手搖茶飲界的高人氣經典。雙方精彩跨界，勢必將為日常茶飲帶來前所未有的驚喜滋味！

「法式酒香酩茶系列」的四款期間限定飲品中，率先登場的「馬爹利藍淬燕 × 香橙綠茶」，透過少冰半糖與 40ml「馬爹利藍淬燕」的絕妙比例，酒液明亮飽滿的果香讓鮮甜橙汁與清香綠茶更加綻放，點綴一絲迷人的柑橘精油香氣，是最解膩的輕盈首選；而選用天仁招牌 913 茶王為基底的「馬爹利藍淬燕 × 913 茶王醇蜜」，則以少冰正常甜度釋放蜂蜜的溫潤香甜，再加入黃金比例的「馬爹利藍淬燕」，使蜜香與酒香交織出層次分明的回甘尾韻，是下班後好好款待自己的美好犒賞。

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除了清爽的全日選擇，奶香療癒系飲品的愛好者也能在「法式酒香酩茶系列」找到命定飲品！擁有木質調與花果香氣的「馬爹利 VSOP」遇上奶香濃郁又帶有烘焙烏龍茶香的「913 奶茶」，藉由少冰半糖和 30ml 的 VSOP 酒液，完美交融出「馬爹利 VSOP × 913 茶王奶茶」高級法式甜點般的絲滑口感與令人驚豔的焦糖香氣，味蕾和身心同時被溫柔療癒；加入彈牙珍珠的「馬爹利 VSOP × 913 茶王珍珠奶茶」，則以「馬爹利 VSOP」醇厚又柔和的酒香，疊加經典珍珠的Q彈咀嚼感，甜而不膩、豐盈滿足，把最熟悉的國民手搖茶飲，直接升級成大人系的精緻下午茶。

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四款聯名飲品皆為限量商品，於天仁釀茶所全台 76 間門市皆有販售，售完為止，想體驗高質感干邑茶飲絕對不可錯過！最佳喝法為先喝兩口原味茶飲，並在冰塊融化前倒入黃金比例的「馬爹利藍淬燕」或「馬爹利 VSOP」，輕輕攪拌均勻，即能感受加入酒款後的風味提升，即刻開啟專屬於你的精緻時光。

• 馬爹利藍淬燕 × 天仁香橙綠茶：NT$149，大杯，冰飲（建議少冰半糖，藍淬燕40ml）

• 馬爹利藍淬燕 × 天仁913 醇蜜：NT$149，大杯，冰飲（建議少冰正常甜，藍淬燕40ml）

• 馬爹利 VSOP × 天仁913 奶茶：NT$139，大杯，冰飲（建議少冰半糖，VSOP 30ml）

• 馬爹利 VSOP × 天仁913 珍珠奶茶：NT$149，大杯，冰飲（建議少冰半糖，VSOP 30ml）

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※ 門市現場須驗證符合法定飲酒年齡者，方可購買。

※ 「法式酒香酩茶系列」為期間限定之限量商品，供應數量依各門市現場實際庫存為準，售完為止。

解鎖限量「馬爹利專屬飲料提帶」，將法式優雅提著走！

除了享受味蕾的療癒感，本次聯名還藏了讓人超想獲得的驚喜！活動期間只要購買任一馬爹利 × 天仁釀茶所「法式酒香酩茶系列」飲品，就能獲得限量「馬爹利 × 天仁釀茶所專屬飲料提帶」一只。簡約俐落的設計與質感深藍配色，不只實用，更能為你的日常悄悄揉入一抹優雅的生活儀式感。數量有限，贈完為止，快把這份專屬的限定驚喜一起帶回家！

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馬爹利持續開創干邑新風貌 — 藍淬燕全新瓶裝亮相、多元調酒開啟輕飲新風潮

創建於 1715 年的法國干邑酒廠馬爹利，以超過三個世紀的製酒工藝與美學傳承，成為全球歷史最悠久的頂級干邑酒廠。憑藉對極致風味的追求，馬爹利將法式風情無縫融入當代生活，帶來不可取代的精緻品味。

「馬爹利藍淬燕」（Martell Blue Swift）為全球首創將 VSOP 二次熟成於美國波本桶，以創新工藝大膽跨越干邑與威士忌界線。今年九月，馬爹利再展品牌領銜精神，推出藍淬燕全新瓶裝設計，以燙金浮雕工藝揉合深邃靛藍色調，鮮明呈現象徵自由與無畏精神的雨燕意象；酒標以優雅手寫字體勾勒「Blue Swift」字樣，並搭配呼應「馬爹利藍帶」的瓶蓋封籤，細膩致敬藍帶的傳奇，同時彰顯藍淬燕承襲經典、勇於突破的獨特地位。酒液兼具干邑豐富果香與蜜餞的甜美，以及威士忌波本桶的香草和烤橡木醇厚風味。除了純飲、加冰，平日想嘗試清爽喝法，也可以 1:3 的比例加入氣泡水調製成清新明亮的Highball；亦或是結合「馬爹利藍淬燕」（45ml）、橙酒（20ml）和檸檬汁（20ml）打造出富有微酸果香的干邑經典調酒Sidecar。

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而「馬爹利 VSOP」（Martell VSOP）精心挑選來自優質林區、邊緣區與大、小香檳區的生命之水，其圓潤的黃色果香與細緻溫潤木質調性，是「優雅」二字的最佳詮釋。平日的輕鬆喝法也可以 1:3 比例調配多種干邑調飲，如「馬爹利 VSOP」加入可樂，再放入檸檬片或檸檬汁增添清爽感，調製出輕盈又有層次的干邑可樂；若偏好香甜風味，也能將可樂替換為蘋果汁與新鮮蘋果片，解鎖爽脆的果香層次。

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隨手帶上一杯享受法式生活：一杯馬爹利 × 天仁釀茶所，將平凡日常變成歡樂時光

享受充滿精緻風情的干邑調飲，不必拘泥於嚴肅的酒吧，10 月 1 日至 11 月 30 日期間限定，只要走進「天仁釀茶所」，就能把馬爹利獨有的法式從容輕鬆帶進日常生活！無論是午後與同事來一杯紓解壓力的續命飲料、下班帶一杯回家的佐餐時刻，或是夜晚窩在沙發追劇配宵夜、週末與三五好友聚餐、下午茶，馬爹利 × 天仁釀茶所「法式酒香酩茶系列」的四款限量聯名飲品都能為平凡日常注入質感品味。不論獨自品飲，或與家人好友共享，都能隨心探索頂級干邑與茶飲的創意搭配，交織出令人驚喜的風味層次，讓每一杯都成為享受生活的輕鬆時刻，更為日常相聚增添更多美好滋味！

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台灣保樂利加提醒您理性飲酒，享受聚會與飲酒的同時，記得補充水分。

全台各大菸酒專賣店皆可購買馬爹利酒款，亦可於大全聯購買馬爹利藍淬燕、馬爹利 VSOP，以及萬家福購買馬爹利藍淬燕。即刻加入保樂力加官方 LINE 好友，搜尋最近的馬爹利購買通路

天仁釀茶所全台 76 間門市：

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注意事項：1.本茶飲組合僅限於全台天仁釀茶所實體門市販售，不適用於第三方外送平台及「你訂」。2.本活動恕無法與其他優惠合併使用，恕不提供寄杯及外送服務。3.本產品屬易碎包裝，取用時請小心輕放。4.天仁茗茶及馬爹利保留隨時修改、變更及終止本活動之權利。5.圖片僅供參考。

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